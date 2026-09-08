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2분기 명목 GDP 성장률 47년 만에 최고치…실질 GDP 0.6%↑

백운 기자
작성 2026.09.08 09:34 조회수
2분기 명목 GDP 성장률 47년 만에 최고치…실질 GDP 0.6%↑
올해 2분기 한국 경제는 수출과 민간 소비가 함께 늘면서 견조한 성장세를 지속했습니다.

한국은행은 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·잠정치)이 0.6%로 집계됐다고 밝혔습니다.

지난 7월 23일 발표한 속보치와 같습니다.

분기 성장률은 작년 4분기 -0.1%에서 올해 1분기 1.8%로 급반등한 뒤 2분기에도 양호한 수준을 유지했습니다.

경제활동별 실질 국내총생산 (사진=한국은행 제공, 연합뉴스)

2분기 수출은 반도체, 기계 및 장비를 중심으로 1.3% 증가했고, 수입도 자동차, 기계 및 장비 위주로 0.7% 늘었습니다.

건설투자는 토목건설이 줄어 0.1% 감소했고, 설비투자는 운송장비(-7.7%)와 반도체 제조용 기계 등 기계류(+2.3%) 증감이 엇갈리면서 0.2% 늘었습니다.

지식재산생산물투자는 연구개발, 소프트웨어 등이 증가하며 3.4% 늘었습니다.

민간소비는 가전제품 등 재화와 음식·숙박 등 서비스 소비가 나란히 증가하면서 0.4% 늘었습니다.

정부 소비도 건강보험 급여비 지출을 중심으로 0.1% 증가했습니다.

속보치와 비교하면 건설투자와 지식재산생산물투자 증가율이 각 0.1%포인트(p) 상향 조정됐고, 정부 소비는 0.1%p 낮아졌습니다.

2분기 성장률의 부문별 기여도를 보면, 순수출(수출-수입)은 성장률을 0.3%p 끌어올렸습니다.

수입이 늘었지만, 수출 증가 폭이 더 큰 영향입니다.

민간소비(+0.2%p), 지식재산생산물투자(+0.2%p) 등 내수는 0.3%p를 기록했습니다.

정부 소비, 건설투자, 설비투자 등은 기여도가 모두 0.0%p로 집계됐습니다.

명목 국내총생산 (사진=한국은행 제공, 연합뉴스)


업종별로는 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기를 중심으로 1.4% 증가했습니다.

정보통신기술(ICT) 제조업과 비(非) ICT 제조업이 나란히 각 1.5%, 1.4% 늘었습니다.

서비스업은 1.0% 증가했습니다.

도소매 및 숙박음식업이 0.5%, 운수업이 2.1% 각각 늘었습니다.

반면, 건설업은 건물건설 증가에도 토목건설 감소로 전체적으로 1.9% 줄었습니다.

전기, 가스 및 수도사업은 수도 및 원료 재생업 위주로 0.6% 감소했고, 농림어업도 농축산업 및 관련 서비스업과 어업 부진으로 7.2% 감소했습니다.

2분기 명목 GDP는 전 분기보다 9.2% 증가했습니다.

전년 동기 대비로는 26.4% 늘어 1979년 3분기(27.7%) 이후 47년 만에 최고치를 기록했습니다.

2분기 명목 국민총소득(GNI)은 1분기 대비 8.8% 늘었습니다.

명목 국외순수취요소소득이 13조 7천억 원에서 12조 원으로 감소했으나, 명목 GDP가 증가한 결과입니다.

실질 GNI도 3.1% 증가했습니다.

교역조건이 개선되고 실질 무역이익이 크게 늘면서 실질 GDP 성장률(0.6%)을 상회했습니다.

총저축률은 45.6%로 전 분기보다 3.9%p 올라 1970년 통계 공표 후 역대 최고 수준에 달했습니다.

(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
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