[AG 그때 그 장면] 2등인데 뒤집힌 '결말' 간발의 차 '역전'…행운의 여신은 86년에 '라면 소녀'의 것

오는 19일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임이 11일 앞으로 다가왔습니다.



아시안게임은 스포츠 스타의 산실이었습니다. 아시안게임의 영웅으로 꼽히는 이들 중에는 임춘애 선수가 있습니다.



1986년 서울 아시안게임에서 임춘애(당시 17세) 선수가 여자 육상에서 3관왕을 차지한 것은 한국스포츠 역사에 그전까지 한 번도 없었고 앞으로도 일어나기 힘든 기적 같은 쾌거 중의 쾌거로 유명합니다.



종합스포츠 메인 종목인 육상에서 3관왕을 차지했기 때문입니다. 임춘애 선수는 여자육상 중, 장거리 800m와 1500m, 3000m를 모두 석권해 아시아를 깜짝 놀라게 했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)