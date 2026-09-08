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'조규성 선발·홍현석 결장' 미트윌란, 노르셸란과 무승부

하성룡 기자
작성 2026.09.08 07:25 조회수
'조규성 선발·홍현석 결장' 미트윌란, 노르셸란과 무승부
▲ 조규성

축구 대표팀 공격자원 조규성과 홍현석이 뛰는 덴마크 프로축구 미트윌란이 노르셸란과 힘겹게 비기면서 개막 7경기 연속 무패 행진을 펼쳤습니다.

미트윌란은 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 노르셸란과 2026-2027 덴마크 수페르리가 7라운드 홈 경기에서 2대 2로 비겼습니다.

이날 무승부로 미트윌란은 개막 7경기 동안 4승 3무를 기록해 선두 FC코펜하겐에 이어 리그 2위 자리를 지켰습니다.

미트윌란의 공격수 조규성은 4-3-1-2 전술의 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 20분까지 65분을 뛰면서 3차례 슈팅을 시도했지만 공격 포인트를 따내지 못했습니다.

조규성은 이번 시즌 정규리그에서 득점이 없지만 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프(PO) 1, 2차전에서 연속골을 터트려 2골을 기록 중입니다.

반면 미트윌란에서 1년 임대 생활을 시작한 공격형 미드필더 홍현석은 교체 명단에 포함됐지만 출전하지 못했습니다.

(사진=미트윌란 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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