이 대통령, 미국영화협회 만나…"작품 만드는 데 정부가 적극 지원"

▲ 이재명 대통령, 미국영화협회 회원사 접견

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 니스 근방 생폴드방스에서 열린 영화·영상정상회의인 '뤼미에르 서밋' 마지막 일정으로 미국영화협회 찰스 리브킨 회장을 접견했습니다.이 자리에는 넷플릭스, 디즈니, 소니, NBC유니버설 등 미국 메이저 미디어 기업 대표단과 CJ그룹 이미경 부회장도 함께했습니다.이 대통령은 이 자리에서 "대한민국이 문화 영역에서 특별한 모습을 보이고 있는데, 그 이유를 설명해 드리려 한다"고 말했습니다.그러면서 "한국의 민주주의는 전 세계 어디보다 뛰어날 만큼 발전했다. 세계적으로 민주화와 경제적 성장을 동시에 이렇게 빠르게 이뤄낸 나라는 없다"며 민주주의 발전이 문화에 긍정적 영향을 줬다고 설명했습니다.이어 "한국은 손재주가 매우 뛰어나다. 이런 섬세함도 큰 기반이 됐을 것"이라며 "양국, 사격, 골프 등 손을 쓰는 운동에 매우 뛰어나다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "앞으로 대한민국에서 작품을 만드는 데 있어 정부가 적극 지원하겠다. 제작비로 어려운 일도 대한민국에서는 없을 것"이라며 투자를 당부했습니다.이에 리브킨 회장은 "한국은 스마트한 정책과 개방성을 통해 창조적 강국으로 도약하고 있으며, 우리의 핵심 파트너"라는 화답을 했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)