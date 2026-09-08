애국지사 유묵이라더니…'친일파 글씨' 맞았다

<앵커>



국립중앙박물관에 독립 운동가의 유품이라고 전시됐던 작품이 결국 친일파의 글씨였던 것으로 판명됐습니다. 박물관 측은 의혹이 사실이었다면서 거듭 고개를 숙였습니다.



안희재 기자가 취재했습니다.



<기자>



[지난달 13일, SBS 8뉴스 : 독립운동가의 붓글씨라며 국립중앙박물관에 전시됐던 작품이 슬그머니 치워졌습니다. 독립운동가가 아닌 친일파의 글씨일 가능성이 제기된 겁니다.]



의혹은 사실로 드러났습니다.



SBS 보도 직후 자문단을 구성해 검증에 나선 국립중앙박물관은 문제의 작품이 "애국지사 박원근이 아니라, 친일반민족행위자 박중양의 유묵"이라고 결론 내렸습니다.



공개 사과하면서 수습에 나선 지 20여 일 만입니다.



자문단은 획 처리 특징상 박중양의 필적으로 볼 수 있고, 그가 한 서예가로부터 넘겨받은 도장 문구도 해당 작품에서 발견됐다고 설명했습니다.



박중양이 1903년 일본 유학을 마칠 때까지 박 지사와 같은 이름을 쓴 정황도 확인됐습니다.



앞서 '한인' 글자 탓에 친일파 작품이라고 의심하지 못했다던 초기 해명과 달리, 자문단은 "대한제국기 일본 유학생이 외국인 앞에서 주로 쓰던 말이었다"며 박 지사 삶의 궤적과 거리가 있다고 지적했습니다.



유홍준 관장은 "사실 확인이라는 기본 책무가 미흡했다"며 전시품 검증 절차 강화를 약속했습니다.



박물관 관계자는 "국립중앙박물관에 일제강점기 전공자가 전무한 실정"이라며 "전문 인력 확충 방안을 검토하겠다"고 말했습니다.



선대의 유품이라는 말만 믿고 감격의 눈물을 흘렸던 박 지사 후손은 "참담함과 깊은 유감을 금할 길이 없다"면서도 독립유공자의 숭고한 흔적을 발굴하는 '진짜 독립운동' 연구가 본격화하길 바란다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 최재영, 자료제공 : 한국사데이터베이스·민족문제연구소)