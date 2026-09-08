'영끌족' 버티기 한계?…주담대 연체 3년반 만에 2.2배로

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국내 은행권 주택담보대출 연체가 눈덩이처럼 쌓이고 있습니다.주택담보대출 잔액보다 연체 증가 속도가 훨씬 더 빠른 점이 눈에 띕니다.대출 금리 상승과 맞물려 '영끌'(영혼까지 끌어모음) 차주들의 부실이 급속히 확대되는 모양새입니다.오늘(8일) 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 국내 은행의 주택담보대출 채권은 2022년 말 644조3천억 원에서 올해 6월 말 779조2천억 원으로 21% 증가했습니다.같은 기간 1개월 이상 원리금이 연체된 연체 채권은 1조 원에서 2조2천억 원으로 120% 늘었습니다.대출 잔액 증가율의 6배에 달하는 높은 증가율입니다.연체 채권은 2023년 말 1조6천억 원, 2024년 말 1조9천억 원, 작년 말 2조1천억 원 등으로 쉼 없이 증가세를 이어왔습니다.장기 연체도 빠르게 늘었습니다.3개월 이상 연체 채권은 2022년 말 5천억 원에서 2023년 말 9천억 원, 2024년 말 1조1천억 원, 작년 말 1조4천억 원으로 늘었고 올해 6월 말 1조4천억 원 수준을 유지했습니다.고정·회수의문·추정손실 여신을 합한 고정이하여신도 같은 기간 8천억 원에서 1조7천억 원으로 2배 이상으로 늘었습니다.은행들이 적립한 대손충당금 역시 2022년 말 3천억 원에서 올해 6월 말 9천억 원으로 3배로 증가했습니다.대손충당금을 고정이하여신으로 나눈 대손충당금 적립률은 44.5%에서 51.1%로 높아졌습니다.은행별로 보면, 올해 6월 말 주택담보대출 연체 잔액이 가장 많은 곳은 NH농협은행으로 5천117억3천만 원에 달했습니다.이어 KB국민은행(3천680억2천만 원), 우리은행(3천419억6천만 원), 하나은행(3천26억6천만 원), 신한은행(2천168억8천만 원) 등의 순이었습니다.이 중 농협은행의 경우 연체 잔액이 2022년 말 1천346억1천만 원, 2023년 말 2천417억6천만 원, 2024년 말 3천822억2천만 원, 작년 말 4천434억3천만 원 등으로 매년 늘었고, 올해 들어 처음 5천억 원을 넘어섰습니다.일부 지방은행에서는 단기간에 연체가 급증하는 이상징후도 나타났습니다.전북은행의 주택담보대출 연체율은 작년 말 0.19%에서 올해 6월 말 0.95%로 불과 6개월 만에 5배로 뛰었습니다.은행권에서 가장 높은 수준의 연체율입니다.연체 잔액 역시 같은 기간 52억6천만 원에서 328억1천만 원으로 급증했습니다.이와 관련, 금감원은 전북은행이 올해 일부 신규 분양주택 집단대출에서 거액의 연체가 발생하면서 연체 잔액이 크게 증가했다고 설명했습니다.경남은행 연체율도 2022년 말 0.14%에서 올해 6월 말 0.41%로 높아졌고, Sh수협은행은 0.17%에서 0.45%로 상승했습니다.반면, 신한은행 주택담보대출 연체율은 올해 6월 말 0.19%로 2022년 말보다 0.08%포인트(p) 상승하는 데 그쳤고, 카카오뱅크는 같은 기간 0.38%에서 0.16%로 오히려 낮아졌습니다.박성훈 의원은 "가계의 빚 상환 능력이 대출 증가 속도를 따라가지 못하고 있다"며 "금융당국은 취약 차주와 집단대출 부실 리스크 등을 선제적으로 점검해야 한다"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)