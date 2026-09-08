뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"개헌, 국민이 원하는 선까지"…'주거 뉴딜'도 제안

김관진 기자
작성 2026.09.08 06:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김민석 민주당 대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 현실 가능한 개헌을 추진하겠다며 권력구조 개편은 국민이 원하는 선까지 가면 될 거라고 밝혔습니다.

오늘(8일)은 정점식 국민의힘 원내대표가 교섭단체 대표 연설에 나섭니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

취임 이후 처음으로 국회 교섭단체 대표 연설에 나선 김민석 민주당 대표.

"시대의 변화와 국민의 요구를 반영해 '현실 가능한 개헌'을 추진하겠다"고 밝혔습니다.

개헌의 범위에 대해서는 이렇게 말했습니다.

[김민석/민주당 대표 : 5·18, 부마항쟁 등의 헌법 전문 수록은 개헌의 출발이고, 권력구조 개편은 국민이 원하는 선까지 가면 될 것입니다.]

지난 7월 조정식 국회의장이 "현직 대통령 연임 개헌은 국민 선택의 문제"라고 발언해 큰 논란이 일었는데, 이를 의식한 듯 국민 여론을 살펴 개헌의 폭을 정하겠다는 신중론을 피력한 것으로 풀이됩니다.

정치 개혁과 관련해서는 교섭단체 의원 정수의 완화 논의를 본격화하자고 제안했는데 이런 아이디어도 덧붙였습니다.

[김민석/민주당 대표 : 거창한 정치 개혁 말고 소박하게 본회의 자리부터 섞어 앉읍시다. 당별로 말고 가나다순으로 앉으면 어떻습니까?]

부동산 문제의 경우 김 대표는 주택 정책의 목표는 가격 안정을 넘어 주거 문제 해소라며 주택 예산을 획기적으로 늘릴 '주거 뉴딜'의 추진을 제안했습니다.

주택 공급 확대와 관련해서는 역세권과 준공업지역을 고밀·복합 개발하고, 물재생센터 등 서울시가 제안한 부지의 활용 방안도 논의하자고 했습니다.

[김민석/민주당 대표 : 국회와 대법원 인근의 고도 제한도 권위주의 시대의 산물입니다.]

김 대표 연설에 대해 국민의힘은 "개헌하려면 이재명 대통령에게 '연임 불가' 선언을 받아오면 된다"거나 "부동산 정책 실패에 대한 사과도 없이 '간판 바꾸기'를 시도한다"고 비판했습니다.

오늘은 정점식 국민의힘 원내대표가 교섭단체 대표 연설에 나섭니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지