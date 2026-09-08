진입로에 쓰러졌는데 발견 못하고…30대 여성 사망

<앵커>



경기 김포시의 한 공영주차장에서 30대 여성이 차량에 깔려 숨졌습니다. 운전자가 주차장에 쓰러진 여성을 보지 못해 사고가 난 것으로 보입니다.



밤사이 사건·사고 소식, 조민기 기자입니다.



<기자>



구급차가 골목 안쪽으로 들어서고 곧이어 소방차와 경찰차도 뒤따릅니다.



어젯밤(7일) 8시 반쯤, 경기 김포시 구래동의 공영주차장에서 30대 여성이 진입하던 차량에 깔려 숨지는 사고가 났습니다.



이곳 도로변에 누워 있던 여성은 이후 지하 주차장으로 들어가던 중 재차 쓰러진 뒤 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.



[인근 상인 : 119 구급대에서 '심정지' 그러더라고요. 소방관들이 에어백 가지고 차 이렇게 밀어서 빼냈으니까 (수습) 시간은 불과 몇 분밖에 안 걸렸죠.]



[인근 주민 : 차량 앞에 사람 누워 있었고요. 한 열댓 명 정도 그 주변에 다 계시긴 했는데….]



경찰은 60대 남성 차량 운전자가 여성이 쓰러진 상황을 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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아파트 창문을 타고 시뻘건 불길과 함께 검은 연기가 뿜어져 나옵니다.



어제저녁 6시 반쯤 충북 청주시 상당구 아파트 6층에서 불이 났습니다.



이 사고로 불이 난 세대 주민인 40대 여성 1명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌고 아파트 주민 2명도 연기를 마셔 병원 진료를 받았는데 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰과 소방 당국은 가스레인지에서 불이 시작된 것으로 보고 있습니다.



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어젯밤 10시 20분쯤에는 서울 중랑구 면목동에 있는 다세대주택에 불이 났습니다.



주민 1명이 대피하면서 인명 피해는 없었지만 불이 시작된 건물 1층 일부가 불에 타는 재산 피해가 발생했습니다.



소방은 자세한 화재 경위와 피해 규모를 조사 중입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 김포소방서·청주동부소방서·서울소방재난본부)