강남언니 22만 명 시술·상담 포함 개인정보 유출…2차 피해 우려

▲ 강남언니 홈페이지

미용의료 플랫폼 강남언니 운영사 힐링페이퍼에서 국내외 이용자 약 22만 명의 개인정보가 유출됐습니다.상담·예약과 실제 시술 정보까지 포함돼 병원이나 플랫폼을 사칭한 2차 피해 우려가 나옵니다.힐링페이퍼는 7일 공지를 통해 지난 4일 상담 내역을 조회하는 연동 기능(API)에 비정상 접근이 발생해 일부 고객 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다.힐링페이퍼는 이상 징후를 포착한 뒤 해당 접근 경로를 차단했으나, 동일 공격자가 5일 다른 경로로 재차 접근을 시도한 사실도 확인했다고 설명했습니다.힐링페이퍼에 따르면 유출 인원은 모두 21만9천665명으로 집계됐습니다． 한국 이용자가 약 16만 명으로 가장 많고 일본 4만8천 명, 대만 4천218명, 태국 1천591명, 중국 481명, 영어권·기타 국가 5천308명 등입니다.유출 항목에는 이름과 전화번호, 이메일, 생년월일, 성별, 거주 국가·지역, 소셜네트워크 로그인 ID, 접속 IP, 이용 단말 정보 등이 포함됐습니다.특히 이용자가 상담을 신청한 이벤트·시술명, 병원명, 의사명, 예약 희망 시간, 상담 동기와 상담 진행 상태, 상담 등록 사진도 유출 대상에 들어있습니다.관심·신청·실제 시술 정보와 내원·시술 일시, 시술 의사명, 결제 금액·수단·시각 등도 일부 유출됐습니다.개인의 건강 상태나 외모 관련 고민 등을 추정하게 할 수 있는 민감한 정보인 만큼 유출 정보가 악용될 경우 사생활 침해와 피싱 피해로 이어질 가능성도 제기됩니다.힐링페이퍼는 유출 대상 이용자에게 개별 통지했으며 강남언니 홈페이지에서 30일간 본인의 유출 항목을 조회할 수 있도록 했다고 밝혔습니다.또한 강남언니나 병원을 사칭해 할인 혜택이나 병원 안내를 내세우며 링크 클릭, 개인정보·금융정보 제공을 요구하는 문자·전화·이메일에 응하지 말아 달라고 당부했습니다.(사진=강남언니 홈페이지 캡처, 연합뉴스)