젤렌스키 "푸틴, 11월 미 선거 전 트럼프에 외교 성과 안길 수도"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

블라미디르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 11월 미국 중간선거 전 우크라이나 전쟁 긴장 완화라는 외교적 성과를 안길 수도 있다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 내다봤습니다.현지 시간 7일 미 온라인매체 악시오스에 따르면 젤렌스키 대통령은 이 매체와의 인터뷰에서 푸틴 대통령이 미 중간선거 전에 트럼프 대통령에게 외교적 성과를 안기고 싶어 할 수 있다고 보느냐는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.중간선거를 앞두고 이란 전쟁 장기화로 불리한 처지에 놓인 트럼프 대통령을 위해 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁 긴장 완화 조치에 나설 수 있을 것이라는 '희망 섞인' 관측으로 보입니다.젤렌스키 대통령은 미국이 현재 우크라이나와 러시아의 겨울철 긴장 완화 조치를 모색하는 한편 포괄적인 평화협정을 위한 협상 재개를 도모하고 있다고 전했습니다.그는 푸틴 대통령이 혹독한 겨울을 이용해 우크라이나를 약화하려 하지만 미 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령을 자극하고 싶어 하지는 않을 것이라고 분석했습니다.젤렌스키 대통령은 "푸틴은 트럼프를 필요로 하며 심기를 건드리고 싶어 하지 않는다"면서 푸틴 대통령이 긴장 완화를 원치 않더라도 트럼프 행정부의 압력에 못 이겨 관련 조치에 나설 수 있다고 봤습니다.젤렌스키 대통령은 9월과 10월 협상 재개에 주력할 필요성을 제기하면서 이달 하순 미 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에서 미국과 회담하고 싶다는 의향도 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 전날 우크라이나 수도 키이우에서 트럼프 대통령의 특사 스티브 윗코프와 재러드 쿠슈너를 만났습니다.이들은 러시아를 찾아 푸틴 대통령을 만난 뒤 키이우로 향했습니다.윗코프는 "모스크바에서 진전을 이룬 새로운 아이디어들을 가져왔다"고 말했습니다.러시아는 겨울을 앞두고 우크라이나 에너지 기반 시설을 집중 폭격하는 패턴을 보여왔습니다.난방 수요가 높은 겨울철에 국민적 고통을 가중해 우크라이나에 양보를 압박하려는 의돕니다.이란 전쟁의 해법이 좀처럼 도출되지 않는 와중에 겨울철 폭격 제한을 포함해 러시아와 우크라이나의 교전 수위를 낮출 수 있는 합의를 끌어내면 외교적 성과가 절실한 트럼프 대통령에게 유리하게 작용할 수 있습니다.(사진=게티이미지)