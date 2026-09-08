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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.08 06:05 조회수
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1. 오늘 한-프 정상회담…'호르무즈 파병' 논의할 듯

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 우리 시간 오늘(8일) 밤 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 합니다. 양국 정상은 호르무즈 해협 파병 문제에 대해 논의할 것으로 예상됩니다.

2. 네팔 당국, 람체 도보 수색 허용…오늘부터 투입

우리 실종자들이 대피했을 가능성이 있는 람체 지역의 도보 수색을 네팔 정부가 허용하면서 우리 긴급구호대가 오늘부터 본격적인 수색에 나설 것으로 보입니다. 위어 댐 근처 터널 수색에서는 추가 생존자를 발견하지 못했습니다.

3. 대미투자 '원전 8기·텍사스 복합화력발전소' 검토

정부가 미국과 협의 중인 대미 투자 사업의 구체적인 내용을 여당에 보고했습니다. 텍사스 가스 복합 화력 발전소 건설이 1호 프로젝트로 유력하게 검토되는 것으로 전해졌습니다.

4. "민원 신중했어야"…"'오빠' 아니면 해줬겠나"

김승원 법무부 장관 후보자가 자신을 둘러싼 의혹에 대해 나흘 만에 입을 열고 민원 전달 과정에 신중해야 했다며 사업가 양 모씨는 친한 후배라고 해명했습니다. 무소속 한동훈 의원은 "오빠 아니면 해줬겠냐"며 의혹 제기를 이어갔습니다.
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