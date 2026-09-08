뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

곳곳서 "나도 봤다"…외국인 관광객들의 꼼수?

고희경 기자
작성 2026.09.08 08:16 조회수
PIP 닫기
다음은 제주에서 일부 외국인 관광객들이 모른 척 일부러 요금을 안 내고 버스를 탄다는 의혹이 제기됐다고요.

SNS에 딸과 함께 제주를 여행 중이라는 A 씨가 공항에서 버스를 탔다가 황당한 장면을 목격했다고 올렸습니다.

중국어를 사용하는 외국인 승객 일부가 교통카드를 태그할 때마다 잔액 없음이라는 안내음이 나왔다는데요.

그런데 기사와 의사소통이 제대로 이루어지지 않다 보니 결국 요금을 내지 않은 채 탑승하는 경우가 있었다는 것입니다.

A 씨는 처음에는 대수롭지 않게 생각했지만 비슷한 상황이 반복돼 일부러 충전 안 하고 타는 게 아닐까라는 의문까지 들었다고 전했는데요.

이 게시물이 확산하자 '서울 버스에서도 비슷한 모습을 봤다', '외국인에게도 제대로 안내하고 요금을 받아야 한다'는 반응들이 이어졌습니다.

(화면출처 : 스레드)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지