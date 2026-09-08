"무려 1만 건"…'독서의 달' 맞이 독서 행사들

마지막 알찬뉴스 살펴볼까요.



책과 함께 가을 나들이.



9월은 독서의 달입니다.



전국 곳곳에서 열리는 독서 행사가 무려 1만 건에 달한다는데 정리를 해봤습니다.



함께 보시죠.



올해 독서의 달 표어부터 알려드릴게요.



'그냥 좋아서(書)'입니다.



작가와의 만남부터 야외 독서, 공연, 그림책 전시와 체험까지 책을 즐기는 방법도 참 다양합니다.



먼저 서울 지역의 행사 살펴볼까요.



11월 1일까지 서울광장, 광화문광장, 청계천에서 야외 도서관 운영되고요.



동대문구에서는 책과 신체 활동을 결합한 북페스티벌이 12일에 열립니다.



또 대학로에서는 16일부터 20일까지 작가와의 만남 북토크 등을 즐길 수 있는 문학 주간이 열립니다.



그 밖에 전주에 전주 독서대전 11일부터 사흘간 열리고요.



가을 춘천도 참 좋잖아요.



18일부터 사흘간 춘천에서 대한민국 독서대전도 열립니다.



더 자세한 지역별 행사 일정 독서 정보 누리집인 독서인에서 확인할 수 있답니다.



책과 함께 가을 나들이 어떠실까요?