정보 다 털렸는데 "보상받으려면 재가입"…티빙 논란

모닝 핫토픽 첫 번째 소식입니다.



보상받으려면 재가입.



개인정보 유출이 있었던 티빙 이야기입니다.



어제부터 유출 피해 이용자를 대상으로 보상 신청을 받고 있는데요.



재가입을 해야 하는 등 번거로운 절차에 불만이 나오고 있다는 기사입니다.



유출 피해자는 티빙 사이트나 앱에 접속해서 전용 배너를 클릭하면 별도의 페이지로 이동을 할 수 있습니다.



그리고 본인 인증 보상 항목 선택을 거치면 신청이 완료되는 겁니다.



탈퇴 회원도 보상 대상입니다.



하지만 보상 신청 페이지에 접속하고 본인 확인을 진행하려면 티빙에 다시 가입을 해야 합니다.



신원 확인과 정보값 매칭을 위해 재가입이 불가피하다는 게 티빙 측의 설명인데요.



한 탈퇴 회원은 "개인정보 관리를 부실하게 한 플랫폼에 다시 개인정보를 제공하는 게 부담스럽다"며 "그나마 쓸 만한 혜택은 이용권 비구독자가 활용하지 못하는데 재가입을 하라니 모순적이다"라고 토로했습니다.



이에 온라인에서는 현금 보상을 요구하는 목소리도 함께 나오고 있습니다.



(화면출처 : 티빙)