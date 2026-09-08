이 대통령, 글로벌 콘텐츠 기업인 만나…"지속 가능한 생태계 일궈야"

▲ 이재명 대통령

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 "가장 로컬한 고유성이 가장 글로벌한 경쟁력이 되는 시대"라고 말했습니다.이 대통령은 이날 프랑스 남부 생폴드방스의 마그재단에서 주재한 영화·영상 관련 라운드테이블에서 "로컬의 창의성과 글로벌 영화·영상 산업이 구체적으로 어떻게 만나 공동 번영을 이룰 수 있을지 실질적이고 전략적인 협력 방안이 논의되기를 바란다"며 이같이 강조했습니다.이날 라운드테이블에는 이미경 CJ그룹 부회장, 최수연 네이버 대표이사, 윤상현 CJ ENM 대표이사, 최주희 티빙 대표이사, 강대현 넥슨코리아 공동대표, 김윤지 한국콘텐츠진흥원장, 한상준 영화진흥위원장, 박광수 부산국제영화제 이사장 등이 참석했습니다.해외 인사로는 이자벨 하스키 넷플릭스 글로벌 정책 전략 총괄 부사장, 에밀리 안토니스 미국영화협회 유럽·중동·아프리카 대표, 피에르 앙투안 캅통 프랑스 미디어완 이사회 의장 등이 자리했습니다.이 대통령은 이들에게 "로컬의 숨은 원석을 발견해 전 세계 관객과 연결하고 지속 가능한 산업 생태계를 일궈내는 데 여러분 역할이 매우 중요하다"고 당부했습니다.그러면서 "그동안 K-영화, K-드라마 등 각 지역의 독창적 서사들은 세계인들에게 깊은 울림과 공감을 선사해 왔다"며 "이제 한 단계 더 나아간 협력 모델을 만들어가야 한다"고 제안했습니다 이어 "로컬 생태계의 독창성과 글로벌 네트워크의 확장성이 만날 때 발생하는 시너지는 모두의 성과를 키워 주는 가장 중요한 시스템"이라며 "글로벌 자본과 유통망이 로컬의 잠재력 있는 이야기와 결합할 때 지역의 제작 생태계가 활력을 얻고 다시 글로벌 플랫폼의 잠재력으로 이어지는 선순환 파트너십이 구축되기를 바란다"고 설명했습니다.아울러 "대한민국 정부도 영화·영상의 글로벌 공동 제작과 투자, 유통이 더 활발하게 이뤄지도록 가장 든든한 파트너로서 정책적·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)