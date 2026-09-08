이 대통령, 영화인들과 만나…"작은 나무 자라는 생태계 필요"

▲ 이재명 대통령, 영화인과의 대화

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 7일 니스 근방에서 열린 영화·영상산업 정상회의인 '뤼미에르 서밋' 참석을 계기로 현지에서 영화인들을 만났습니다.'넥스트 씬, K콘텐츠의 내일을 말하다'라는 제목으로 열린 이번 간담회에는 영화 '박하사탕'을 연출한 이창동 감독, 영화 '도라'를 연출한 정주리 감독을 비롯해 영화배우 설경구, 전도연 등이 참석했습니다.또 넷플릭스 아시아 태평양 지역(인도 제외) 콘텐츠를 총괄하는 김민영 부사장도 함께했습니다.이 대통령은 이 자리에서 "100년도 안 되는 시간에 전 세계적으로도 눈에 띌 만큼 (영화계가) 성장을 했다. 문화예술의 근본이자 뿌리인 자유로운 정치 환경과 민주주의가 이렇게 발전한 나라도 없다"고 평가했습니다.다만 이 대통령은 "사실 대한민국 영화 산업에 대해 약간의 걱정이 있다. 과실은 아주 크게 잘 열린 것 같은데, 문제는 밑에 있는 작은 나무나 풀들이 다 죽고 큰 고목만 몇 개 남은 (상황으로 보인다는 것)"이라며 "이 고목이 언제까지 버틸 수 있을까 걱정이다. 작은 나무들이 끊임없이 자라는 생태계가 필요하다"고 말했습니다.특히 "사다리가 끊겼다. 돈이 되는 대작들의 제작은 글로벌 투자자에게 맡기고, 상업성이 보장되지 않는 영화들에 대한 지원을 정부가 메워줘야 하는데, (지금 상황은) 겉은 화려하지만 이면은 썩어가는 모양새"라고 진단하기도 했습니다.영화계의 양극화 현상이 심해지거나 독립영화 등이 제대로 명맥을 유지하지 못하는 상황이 오지 않을지 우려하는 메시지로 풀이됩니다.이창동 감독에게도 "우리 감독님 같은 분들이 고생하셨는데. 이제는 이제 후배들도 기회를 가져야 되지 않겠나"라며 아직 주목받지 못한 영화인들에게 기회가 돌아가야 한다는 점도 강조했습니다.이 대통령은 참석자들에게 정책 건의를 받기도 했습니다.이창동 감독은 "구조적인 위기가 시작됐다. 제가 만든 영화만 해도 국내에서는 투자받지 못했다"며 영화 산업에 대한 투자가 위축돼 있다고 지적했습니다.간담회가 끝난 뒤에 이 대통령은 참석자들과 함께 셀카를 찍기도 했습니다.이어 이 대통령 부부는 마크롱 대통령 부부와 함께 뤼미에르 서밋 공식 오찬에 참석했는데, 이 자리에서 이 대통령은 영화와 영상 산업의 발전을 위해 활동하는 모든 참석자들에게 경의를 표하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)