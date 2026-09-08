[날씨] 낮 30도 안팎 더위…큰 일교차 유의

낮에는 햇살이 뜨겁지만 해가 지고 나면 선선한 가을 공기가 느껴집니다.



이번 한 주도 대체로 맑은 날씨 속 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



서울의 아침 기온 오늘(8일) 18도, 대구가 16도 예상되고요, 낮에는 강한 볕이 내리쬐면서 기온이 30도 안팎까지 오르겠습니다.



환절기 큰 일교차에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



동해안 지역은 오늘 늦은 오후부터 다시 비가 내려서 내일까지 이어지겠습니다.



양은 5에서 많게는 강원 산지에 40mm의 비가 예상되고요, 가끔 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



오늘 자세한 아침 기온 보시면 서울이 18도, 대구 16도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠고요.



낮 기온 서울이 30도 등 전국이 30도 안팎으로 어제만큼 덥겠습니다.



주 후반에는 서울도 아침 기온이 16도까지 떨어지면서 아침 공기가 한층 더 선선해지겠습니다,



(남유진 기상캐스터)