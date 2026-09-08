북 국방상 "새로운 군사적 대결 기도하면 강력하고 반사적 대응조치"

▲ 26년 프리덤 에지 훈련 개회식

북한은 한미일 정례 다영역 훈련인 '프리덤 에지'를 포함해 아시아 태평양 지역에서 실시되는 미군 주도의 연합군사훈련에 반발하며 대응 조치 가능성을 거론했습니다.김성기 국방상은 7일 밤 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "미국과 그 동맹국들이 우리와의 새로운 군사적 대결을 기도한다면 우리도 힘의 입장에서 강력하고 반사적인 대응조치를 취하게 될 것"이라고 밝혔습니다.김 국방상은 이날부터 시작된 한미일 '프리덤 에지'와 함께 오는 8일부터 미·일·호주가 함께 실시할 '오리엔트 실드' 훈련과 이를 위한 미군의 최신 중거리 미사일 시스템 '타이폰' 배치, 미 육군 특수부대인 다영역신속기동부대의 연내 한국 배치 추진 등에 대해 불만을 드러냈습니다.그러면서 "미국 주도의 전쟁시연들이 시공간적 공백이 없이 연이어 감행되고 있는 현실은 조선반도와 지역 너머의 불안정 상황을 한계점으로 몰아가는 중대안보위협"이라고 주장했습니다.김 국방상은 또 "현실화되고 증대되고 있는 격돌위험을 강력히 통제하고 국가의 자주권과 안전이익을 철통같이 수호하기 위한 가장 적중한 방도는 진화된 새로운 대응력의 부단한 적용"이라며 무력 강화 의지를 거듭 내비쳤습니다.이어 "국가안전을 위협하는 적대적 근원들을 억제하고 도발자들을 응징하기 위한 자기의 헌법적 의무를 결행함에 추호도 주저하지 않는 것은 공화국무력의 일관한 군사활동원칙"이라고 강조했습니다.그는 "미국과 추종국가들의 무분별한 군사적 준동에 경종을 울리며 그것이 초래할 후과에 대해 엄중히 경고한다"며 "필요한 경우 우리는 보다 강력하고 단호한 행동실천으로써 적들의 준동에 대응하는 의지와 능력을 표현해보일 것"이라고 위협했습니다.이번 담화는 국방상이 김성기로 교체된 이후 처음으로 나왔습니다.앞서 김정은 노동당 총비서는 지난달 29일 노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차 회의에서 '주요 직제 군 지휘관의 직무변동 문제'를 심의해 노광철을 국방상에서 해임하고, 김성기 조선인민군 총정치국장을 새 국방상으로 임명했습니다.(사진=합동참모본부 제공, 연합뉴스)