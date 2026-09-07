네팔 대홍수 13일째 애도의 날…관공서에 조기·학교서도 추모

▲ 네팔 대규모 홍수 참사 13일째인 현지 시간 7일 네팔 카트만두 시내의 한 관공서에 희생자들을 추모하는 조기가 게양돼 있다.

네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생한 지 13일째인 현지 시간 7일 네팔에서는 정부가 지정한 국가 애도의 날을 맞아 희생자들을 추모했습니다.이날 오전 카트만두에 있는 감사원을 비롯해 모든 정부 청사와 외교 공관에는 조기가 걸렸습니다.다만 대규모 추모 행사는 열리지 않았으며 네팔인들은 차분하게 일상생활을 하며 애도했습니다.앞서 발렌드라 샤(36·일명 발렌) 총리 내각은 대홍수가 발생한 지 13일째인 이날을 국가 애도의 날로 지정했습니다.힌두교 신자가 많은 네팔의 전통 장례에서는 13일 동안 애도 기간이 이어지며 마지막 날에는 고인의 명복을 비는 의례가 거행됩니다.일부 실종자 가족은 화장을 중요한 마지막 의식으로 생각하는 힌두교 전통에 따라 시신 없이 장례를 이미 치르기도 했습니다.이날 일부 네팔 학교에서도 학생들과 교직원들이 운동장에 모여 대홍수 희생자들을 추모했습니다.지난 2일부터 네팔에 파견된 해외긴급구호대(KDRT)는 이날도 한국인 9명이 실종된 어퍼트리슐리-1 수력발전소 인근 산악지역을 재차 수색했습니다.KDRT는 한국인 실종자들이 있을 것으로 추정되는 위어댐 인근 터널과 파워하우스 등지를 집중적으로 살폈지만, 특별한 점을 발견하지 못했습니다.다만 외교부 관계자는 "현지 지형 여건을 고려해 위험 지역이라고 판단되는 곳에서는 도보 수색을 하기 힘들다"며 "휴대전화 정보를 활용한 위치추적도 네팔 당국과 협의하고 있다"고 말했습니다.앞서 KDRT는 한국인 실종자들이 머문 캠프에서 2㎞가량 떨어진 바그마티주 라수와 지역의 람체에서 도보 수색을 하자고 제안했지만, 네팔군은 "위험하다"며 허용할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.KDRT는 일단 열흘간의 파견 기간이 끝나는 오는 11일에 수색 활동을 마무리할 계획인 것으로 전해졌습니다.외교부 관계자는 긴급구호대 2차 파견과 관련해서는 "(현재는) 검토하고 있지 않다"면서도 "현장 상황을 봐서 검토하게 될 듯하다"고 말했습니다.네팔 재난관리청에 따르면 지난달 26일 북부 바그마티주 일대를 덮친 대홍수로 이날 현재까지 1천355명이 사망한 것으로 집계됐습니다.같은 날 국경 인근 중국 티베트자치구에서 이번 홍수와 연관된 토석류(土石流) 사태로 숨진 43명을 더한 전체 사망자는 1천398명입니다.실종자 수는 네팔 4천996명과 티베트 519명을 합쳐 모두 5천515명입니다.실종자 중에는 UT-1 수력발전소를 건설하던 한국인 직원 9명도 포함됐습니다.두산에너빌리티 직원 6명과 남동발전 직원 3명입니다.(사진=연합뉴스)