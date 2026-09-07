남자배구, 박기원 감독의 태국에 패배…그래도 아시아선수권 8강 진출

▲ 태국에 패한 남자 배구대표팀

한국 남자배구 대표팀(세계랭킹 27위)이 태국(48위)에 패하고도 2026 아시아남자배구선수권대회 8강에 올랐습니다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 7일 일본 후쿠오카현 기타큐슈시립 종합체육관에서 열린 대회 조별리그 C조 2차전에서 태국에 세트 점수 2-3(18-25 16-25 25-20 25-22 12-15)으로 졌습니다.한국은 지난 6월 아시아배구연맹(AVC)컵 조별리그에 이어 이번에도 태국에 2-3으로 졌습니다.태국은 우리나라 박기원 감독이 지휘하는 팀입니다.4일 타이완과 1차전에서 3-1로 이긴 한국은 1승 1패, 승점 4를 기록해 2승에 승점 5를 기록하고 8강 진출을 확정한 태국에 이어 C조 2위에 머물렀습니다.한국은 8일 카타르와의 최종전을 남겨놓고 있지만, 이 경기 결과와 관계없이 8강에는 올랐습니다.12개국이 출전한 이번 대회에선 3개 조 1, 2위와 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 진출합니다.우리나라는 카타르에 지더라도 조 2위 혹은 3위 중 가장 좋은 성적을 확보해 8강 토너먼트에는 갔지만, 태국에 져 토너먼트에서 가시밭길을 피할 수 없게 됐습니다.한국이 C조 2위나 3위로 조별리그를 마치면 통합 순위에 따라 일본(6위)과 이란(17위) 등 세계랭킹이 높은 강호는 물론 중국(29위), 호주(41위)를 상대할 수 있습니다.또 통합 순위 결과에 따라 현재 C조 1위 태국을 다시 만날 가능성도 있습니다.한국은 블로킹에서 4-13으로 크게 밀려 패배를 자초했습니다.1, 2세트를 허무하게 내준 한국은 3세트 16-13에서 차영석(KB손해보험)의 블로킹과 서브 에이스 등을 묶어 20-14로 달아나 한 세트를 만회했습니다.4세트에서 9점을 몰아친 허수봉(현대캐피탈)의 맹공을 앞세워 승부를 5세트로 몰고 간 한국은 12-13에서 임성진(KB손해보험)의 공격이 코트 밖으로 벗어난 데 이어 허수봉의 공격이 태국의 블로킹에 막히면서 그대로 무릎 꿇었습니다.허수봉이 양 팀 최다인 25점, 임동혁(대한항공)이 14점을 올리며 분투했습니다.(사진=아시아배구연맹 제공, 연합뉴스)