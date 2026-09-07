태권도 문진호·송다빈, 무주 그랑프리서 동반 금메달…AG 메달 청신호

▲ 무주 태권도원 2026 세계 태권도 그랑프리 남자 68㎏급 우승자 문진호

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▲ 무주 태권도원 2026 세계 태권도 그랑프리 여자 67㎏초과급 우승자 송다빈

2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 태권도 문진호(한국체대)와 송다빈(울산광역시체육회)이 무주에서 나란히 금빛 발차기를 펼쳤습니다.문진호는 7일 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열린 무주 태권도원 2026 세계 태권도 그랑프리 남자 68㎏급 결승에서 마르코 골루비치(크로아티아)를 라운드 점수 2-0(7-0 13-7)으로 꺾고 정상에 올랐습니다.1라운드에서 문진호는 탐색전을 이어가다가 오른발로 머리를 공격해 3점, 몸통 공격과 상대 감점을 더해 7-0으로 이겼습니다.2라운드에선 더욱 압도적인 경기력을 뽐냈습니다.시작하자마자 옆차기로 2점을 따내며 기세를 몰아 골루비치의 회심의 내려차기를 피한 뒤 돌려차기로 응수했고, 마지막엔 머리 공격까지 성공하면서 금메달을 목에 걸었습니다.문진호는 지난해 후자이라오픈과 우시 그랜드슬램 챌린지, 방콕 그랑프리 챌린지를 제패했고, 나이로비 21세 이하 세계선수권대회에서도 은메달을 획득했습니다.올해 5월 울란바타르 아시아선수권대회와 7월 춘천 코리아오픈에 이어 이번 대회까지 정상에 오른 문진호는 생애 첫 아시안게임을 앞두고 상승세를 이어갔습니다.문진호는 경기 후 "우승하고 싶어서 간절히 준비했는데 경기장에서 준비한 게 잘 나온 것 같다"며 "상대와 붙어서 득점하는 연습을 많이 했는데 경기에서도 득점이 잘 나왔다"고 돌아봤습니다.이어 "이 기세를 이어 나가 열심히 준비해서 아시안게임에서 우승하겠다"고 덧붙였습니다.여자 67㎏초과급에 출전한 송다빈은 결승에서 개인중립자격선수(AIN) 아나스타시야 코스미체바에게 라운드 점수 2-1(7-9 11-10 12-7)로 짜릿한 역전승을 거두고 금메달을 목에 걸었습니다.지난해 무주 그랑프리 챌린지 결승에서 코스미체바에게 0-2로 져 은메달에 머물렀던 송다빈은 1년 만에 같은 장소에서 설욕하며 생애 첫 정규 그랑프리 우승을 차지했습니다.1라운드를 아쉽게 내준 송다빈은 2라운드에서 난타전을 벌이면서 막바지에 몸통 공격을 주고받으면서 11-10 승리를 지켰습니다.3라운드에선 5-7로 끌려가다가 12초를 남기고 몸통 공격과 머리 공격을 연달아 성공했고, 감점까지 받아내면서 12-7로 역전했습니다.송다빈은 경기 후 "경기하면서 발목 부상 때문에 힘든 순간도 있었다"며 "지난해 무주 그랑프리 챌린지에서 코스미체바에게 져서 이번에 꼭 이기고 싶은 마음이 컸다. 우승하게 돼 감격스럽다"고 말했습니다.이어 "이번 대회 전까지만 해도 시행착오가 있어서 아시안게임에서 메달을 딸 수 있을지 몰랐다"며 "이번 대회에서 받은 탄력으로 아시안게임에서 꼭 우승하겠다"고 했습니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)