[이슈빡] 김승원 '신약 로비' 의혹, 제넨셀·세종메디칼은 어떤 회사?

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 박시동 (경제평론가), 권순우 (삼프로티비 본부장)

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코스피가 7천을 코앞에 두고 오늘 장을 마쳤습니다. 삼성전자와 하이닉스도 미국발 AI 훈풍에 오랜만에 외국인들이 순매수했습니다. 그러나 미국은 자국 내 공장에서 생산되지 않은 반도체에는 관세를 물리겠다고 압박하고 있는 상황인데요. '반도체 관세'가 삼전닉스와 국내 반도체 투자에 앞으로 어떤 영향을 미칠지 짚어봅니다. 또 최근 논란이 일고 있는 김승원 법무장관 후보자의 '신약 로비 의혹'과 관련해 연일 이름이 거론되고 있는 제약 벤처기업 '제넨셀'과 제넨셀에 투자한 '세종메디칼'에 대해서도 자세히 알아봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.