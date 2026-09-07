"정체불명 액체" 통에 상추 '푹'…한국 수입 여부 확인 중

<앵커>



1군 발암물질인 포름알데히드 배추 논란이 일었던 중국에서 이번엔 염색 상추 논란이 불거졌습니다. 궁채로 불리는 줄기 상추에 신선 채소에는 사용이 금지된 색소를 입힌 건데요. 국내 수입 여부는 현재 확인 중입니다.



김영아 기자의 보도입니다.



<기자>



중국 간쑤성의 한 채소 작업장입니다.



직원들이 액체가 담긴 플라스틱 통에 채소를 담갔다 꺼냅니다.



우리나라에서도 반찬 등 요리에 사용하는 줄기 상추, '궁채'입니다.



['염색 상추' 폭로 블로거 : 간쑤성 란저우시 위중현에 채소 염색 거점이 존재하는 것으로 확인되었습니다. 13개 채소 창고 중 절반 이상에서 정체불명의 액체를 사용하는 모습이 포착되었습니다.]



SNS에 영상을 공개한 중국 블로거는 작업장에서 사용한 용액을 검사해 본 결과 '복합 착색제'로 확인됐다고 폭로했습니다.



더 신선해 보이게 하려고 상추에 초록색 색소를 입혔다는 겁니다.



논란이 확산하자 점검에 나선 간쑤성 당국은 관내 53개 채소 업체 가운데 염색 상추 업체 6곳을 적발했습니다.



이들이 사용한 색소는 음료 등 일부 식품에 첨가하는 건 허용되지만 신선 채소에는 사용이 금지된 것이었습니다.



6개 업체에서 적발된 '염색 상추' 물량만 총 80톤에 달합니다.



당국은 현장에서 확보한 물량은 전량 폐기했다고 밝혔습니다.



중국 당국은 적발된 6개 업체를 입건해 염색 상추의 정확한 유통 경로를 추궁하고 있습니다.



주중 한국대사관은 이 염색 상추가 한국으로도 수출됐는지 중국 당국에 확인을 요청했습니다.



(영상편집 : 박춘배)