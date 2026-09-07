코스피 7천피 탈환 눈앞…반도체주 줄줄이 급등한 이유

<앵커>



미국 인공지능 기업 오픈AI가 새 모델 '아스트라'를 선보이자, 국내 반도체주가 들썩였습니다. 반도체 수요가 폭발할 거란 기대감에 관련 종목들이 대거 급등했고, 코스피는 4% 넘게 오르며 7천 포인트 탈환을 눈앞에 뒀습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



6천910으로 출발한 코스피는 상승세를 이어가며 4.6% 오른 6천995로 장을 마감했습니다.



7천 포인트까지 불과 4.6포인트만 남긴 것으로 한 달 반 만에 가장 높은 수준입니다.



삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5.6%와 8.2% 급등하는 등 반도체주들이 강세를 보였습니다.



지난 3일 오픈AI가 공개한 새 AI 모델 '아스트라'의 영향으로 해석됩니다.



오픈AI는 아스트라가 특정 분야에 특화된 게 아니라 다양한 분야를 학습하고 추론해 문제를 해결하는 범용인공지능, AGI의 초기 버전이라고 설명했습니다.



시장은 AI의 연산과 데이터 처리량이 늘어날수록 반도체 수요도 급증할 거라고 기대했습니다.



[한지영/키움증권 연구원 : (아스트라의) 전체적인 기능의 성격을 보면 더 토큰을 많이 쓸 수밖에 없는 환경이죠. 토큰을 많이 쓰게 되면 결국에는 메모리 수요까지 늘어나게 되고. 짓눌려 있던 투자 심리를 개선시켜준 그 효과가 오늘 반도체 랠리에 반영이 되어 있다라고….]



엔비디아의 젠슨황 CEO도 자신의 SNS에 글을 올려 AGI의 시대가 도래했다며 아스트라가 자사의 칩으로 학습했다고 강조했습니다.



골드만삭스는 반도체 실적 사이클이 길어질 수 있다며 코스피 목표치를 1만 2천 포인트로 유지했습니다.



하지만 AI발 반도체 훈풍에도 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입을 제외하면, 뚜렷한 매수 세력이 보이지 않는다는 우려도 나옵니다.



[김재승/현대차증권 연구원 : 메모리 주가 좋았던 건 맞지만 수급 공백에 대한 우려를 당장 해소해 주기는 쉽지 않은 것 같아요. 그러니까 개인도 지금 매수세가 강하지 않고, 외국인 같은 경우는 지금 매크로 환경(거시경제 여건)이 사실은 좋은 환경은 아니거든요. 유가는 계속 올라가고 있고 금리도 높아지는 상황이고.]



이달 들어 하루 평균 코스피 거래 대금은 20조 원 아래로 떨어져 올해 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다.



(영상취재 : 김세경·배문산, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 전유근)