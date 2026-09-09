[지식의 발견] "트럼프는 가도 이란은 영원하다"…'파병'하면 더 큰 게 온다? (ft. 이문영 서울대 교수)

미국이 우리에게 호르무즈 해협 파병을 노골적으로 압박하고 있는 상황에서 국방부가 중동으로 현지조사단을 보냈습니다. 실제 파병을 전제로 한 건 아니라는 게 국방부 설명인데, 결정시점이 다가온 것은 분명해 보입니다. 여권에서도 공개적으로 반대 목소리가 나오고 있는데요. SBS <지식의 발견>에 출연한 이문영 서울대 통일평화연구원 교수도 파병에 명확히 반대 입장을 밝혔습니다. 이재명 대통령도 ‘트럼프이기 때문에‘ 파병을 고민하고 있는 거 아니겠느냔 정유미 앵커의 얘기에 이문영 교수는 ’트럼프이기 때문에‘ 파병을 더 해서는 안 된다고 말했는데요. 그 이유를 영상으로 확인하시죠.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)