전국장애인체육대회, 오는 11일 제주서 개막

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▲ 제46회 전국장애인체육대회 포스터

제46회 전국장애인체육대회가 오는 11일부터 16일까지 6일 동안 제주특별자치도에서 열립니다.이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단 9천141명(선수 5천677명, 임원 및 관계자 3천464명)이 참가하며, 31개 종목이 36개 경기장에서 진행됩니다.이번 대회부터 세부 종목의 국제대회 운영 여부 등을 기준으로 육성 종목과 보급 종목으로 구분하는 새로운 운영 체계가 적용됩니다.패럴림픽, 데플림픽, 장애인아시아경기대회, 세계선수권대회 등에서 운영되는 세부 종목은 육성 종목, 국제대회에서 운영되지 않는 국내 종목과 시범종목은 보급 종목으로 나눕니다.종합 순위를 산정할 땐 신인·여성 선수의 출전 비율에 따라 시도별 가산점을 주고, 중증 장애 선수가 출전하는 종목에도 추가 점수를 줍니다.11일 제주월드컵경기장에서 열리는 개회식은 '무한의 우주를 열다'를 주제로 열립니다.오늘부터 폐회식이 열리는 16일까지 제주월드컵경기장 광장에서는 장애 인식 개선 프로그램인 '드림패럴림픽'을 운영해 보치아와 양궁 등 장애인스포츠 체험 행사를 진행합니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)