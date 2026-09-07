기본소득당 "용혜인 겸직…새로운 길 시도해야 선례 만들어져"

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 7일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 비례대표 국회의원직과 장관 겸직 문제를 두고 논란이 이는 가운데, 기본소득당이 "새로운 시도"라는 입장을 밝혔습니다.기본소득당 신지혜 최고위원은 오늘(7일) 국회 기자회견 이후 기자들과 만나 "비례대표와 장관직을 겸직하는 사례가 없었다는 의견들이 많다"며 "언제든 새로운 길은 도전이 되어야 하고 시도가 되어야 새로운 선례가 만들어진다"고 말했습니다.그러면서 "기본소득당이 이재명 정부의 성평등가족부가 성과를 내기 위해 어떻게 힘을 모아낼 수 있는지 연합 정치 실현의 과정에서 보여드리는 새로운 시도"라고 설명했습니다.비례대표직 포기 혹은 장관직 고사를 선택해야 한다는 목소리와 관련해서는 "당 입장에서는 용혜인 후보자가 겸직하기를 요구하고 있는 상황"이라며 "청와대에서도 인사청문회 과정에서 소상히 국민을 설득했으면 좋겠다는 의견대로 인사청문회를 성실히 고민하고 있는 것으로 안다"고 답했습니다.당은 용 후보자가 남편을 주요 당직에 임명했다는 이른바 '셀프 인사' 의혹과 비선 조직과 관련한 의혹에 대해서도 선을 그었습니다.회견에 동석한 노서영 대변인은 "배우자의 사무총장 임명은 창당 준비 과정에서 이미 협의된 사안"이라며 "상무위원회 지명 이후 전국위원회에서 한 차례 더 승인 절차를 거쳤다"고 해명했습니다.노 대변인은 또한 "기본소득당과 이야기되는 비선 조직과 관련해서는 아무런 연관이 없다고 확실하게 말할 수 있다"며 "관련한 입장은 인사청문회에서 소상하게 밝힐 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)