[머그 딥] 팬티 2천 장을 묻었다…5년 뒤 밝혀진 뜻밖의 결과

5년 전 스위스 과학자들이 시민들에게 황당한 부탁을 했습니다.



"면 팬티를 땅에 묻어주세요." 그런데 실제로 시민 1천 명이 참여했습니다.



자기 집 정원과 농경지, 초원 등 스위스 곳곳에 묻었는데 땅에 묻힌 팬티만 2천 장이 넘었습니다.



두 달이 지나 꺼내보니 어떤 팬티는 거의 멀쩡했고, 어떤 팬티는 형태를 알아보기 힘들 정도로 사라져 있었습니다.



과학자들은 왜 하필 팬티를 묻으라고 했을까요?



그리고 팬티가 사라진 땅에서는 무슨 일이 벌어지고 있었을까요? 5년에 걸친 이 기묘한 실험의 결과를 비디오머그가 들여다봤습니다.



(취재·구성 : 심영구, 편집 : 이기은, 디자인 : 채지우, 인턴 : 권영채, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)