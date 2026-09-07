[자막뉴스] '김희영 아들' T1 경기장 포착…"팬심 아냐" '차세대 신호탄' 재계 '들썩'

최태원 SK 회장의 동거인인 김희영 티앤씨재단 이사의 친아들 최모 씨가 LCK 생중계 화면에 포착되며 T1에 대한 남다른 팬심을 드러냈습니다.



재계 일각에서는 최 씨가 팬심을 넘어 e스포츠 사업 분야에 관심을 갖고 SK그룹 산하 e스포츠 회사 'T1'에서 경영 행보를 나타낼 가능성에 주목하고 있습니다.



최 씨는 지난달 21일 서울 종로 롤파크에서 열린 '2026 LoL 챔피언스 코리아(LCK)' 정규시즌 4라운드 T1과 KT 롤스터의 경기를 직접 관람했습니다.



관중석에서 모자를 쓴 여성 지인과 함께 손뼉을 치며 T1 선수단을 응원하는 모습이 중계 화면에 잡히기도 했습니다.



경기 종료 후 최 씨는 SNS를 통해 T1을 향한 깊은 애정과 현장의 열기를 공유했습니다.



게시물에는 T1 소속 인기 탑 라이너인 '도란' 최현준 선수와 함께 찍은 사진과 T1의 간판급 주요 선수들의 친필 서명이 빽빽하게 담긴 소장용 유니폼 점퍼도 공개됐습니다.



일각에선 이를 두고 최 씨가 서서히 T1의 경영에 직간접적으로 관여하려는 움직임이 아니냔 분석이 나오고 있습니다.



김희영 이사와 전 남편 사이에서 2002년 태어난 최 씨는 어린 시절부터 자연스럽게 SK 총수 일가의 일원으로 성장했습니다.



최 회장의 법적 자녀는 아직 아니지만 사실상 총수 일가의 주요 구성원으로 꼽힙니다.



T1은 2004년 SK텔레콤이 창단한 이래 SK그룹을 대표하는 스포츠 구단으로 성장했습니다.



한 e스포츠 산업 관계자는 "젊은 감각을 가진 대주주 일가의 애정이 향후 T1의 글로벌 구단 운영이나 새로운 사업 방향성에 어떠한 시너지로 이어질지 관심이 쏠린다"고 전했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 최 모 씨 SNS)