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이란 "한국과 우호 관계 중시…호르무즈 군사 개입 시 심각한 결과"

김민표 기자
작성 2026.09.07 16:24 수정 2026.09.07 16:58 조회수
이란 "한국과 우호 관계 중시…호르무즈 군사 개입 시 심각한 결과"
▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

이란 외무부가 미국의 압박으로 호르무즈 해협 파병 문제를 고심 중인 한국에 경고의 메시지를 보냈습니다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 7일(현지 시간) 소셜미디어 엑스(X)에 "이란과 대한민국의 관계는 64년 이상의 역사를 지니고 있으며, 양국 관계는 상호 존중을 바탕으로 꾸준히 발전해 왔다"며 "이란은 한국과의 우호 관계를 매우 중요하게 여긴다"고 썼습니다.

그는 이어 "현재 이란 국민은 미국의 공격적인 행위에 맞서 스스로를 방어하고 있으며, 여성과 아동을 겨냥한 미국의 전쟁 범죄에 단호히 대응하고 있다"고 강조했습니다.

바가이 대변인은 "이런 상황에서 페르시아만과 호르무즈 해협에 군사력을 주둔시키거나 군사 작전에 참여하는 국가는 침략 가해자를 직접적으로 지원하는 것으로 간주될 수밖에 없으며, 이는 심각한 결과를 초래할 것"이라고 강력히 경고했습니다.

그는 아울러 "주권적이고 책임감 있는 국가라면 미국의 압박과 위협에 굴복해 위대한 이란 국민을 향한 공격 행위와 끔찍한 범죄에 동조해서는 안 된다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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