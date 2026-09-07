40홈런·100타점 앞둔 KIA 김도영, KBO리그 8월 MVP

김도영(KIA 타이거즈)이 2026 신한 SOL KBO리그 8월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.



김도영은 7일 발표된 투표 결과 기자단 투표 득표율 28.6％(35표 중 10표)와 팬 투표 득표율 56.1％(49만 5천144표 중 27만 7천640표)를 합친 총점 42.32점을 획득해 곽빈(두산 베어스·23.89점)을 따돌리고 수상의 영예를 안았습니다.



김도영은 2024년 3∼4월과 6월에 이어 통산 세 번째로 월간 MVP에 뽑혔습니다.



KIA 선수 중에서는 양현종(5회)에 이어 두 번째로 많이 선정됐습니다.



김도영은 8월에만 타율 0.321을 치고 홈런(6개)과 득점(16개), 장타율(0.714) 세 부문 1위를 질주했습니다.



8월 26일 롯데 자이언츠와의 경기에서는 시즌 39호포를 쏘아 올려 2024년에 세운 자신의 종전 한 시즌 최다 홈런(38개) 기록을 깼습니다.



김도영은 홈런 1개와 타점 2개를 보태면 40홈런과 100타점을 달성합니다.



국내 타자 40홈런은 8년 만입니다.



8월 MVP로 선정된 김도영에게는 상금 300만 원과 함께 트로피를 수여합니다.



또한 신한은행의 후원으로 김도영의 모교인 광주동성중학교에 김도영 명의로 기부금 200만 원을 전달합니다.