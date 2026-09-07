[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"미국, 금리 동결 명분 유지하려는 상황‥소비자물가지수 지켜봐야"
"호르무즈 넘어 바브엘만데브 해협까지 공격‥국제유가 불안"
"靑, 안보 넘어 반도체 산업 보호 위해 미국에 협조해야 할 수도"
박연미 / 경제평론가
"미 연준 의장, 단기간 물가 인상 요인은 눈감겠다는 것"
"반도체, 명확하게 표적 관세 맞아‥고강도 규제될 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] '반도체 과잉 투자' 걱정은 기우?…스스로 프로그램 설치하는 AI '아스트라'
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