[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 손석민 SBS 논설위원
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● "캐비닛 정치‥증인 나와라"
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"한동훈, 법적 책임 우려해 청문회 증인 거절한 것"
"한동훈, 내용 본질과 다르게 자극적 표현 써‥부적절"
"한동훈, 본인 몸값 높이려고 폭로 주도"
장성철 / 공론센터 소장
"국힘, 한동훈 정치 체급 확대 경계‥개인플레이로 끝날 듯"
"김승원, 국가 시스템 망가뜨리려 해‥장관 자격 없어"
"김승원 논란, 일반적인 의원실 민원 처리 과정과 달라"
손석민 / SBS 논설위원
"한동훈 청문위원 선임, 여야 모두 손 내밀지 않을 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 청탁 논란 김승원, 장성철 "자격 없어" · 서용주 "정치공세…낙마 용납 못 해"
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