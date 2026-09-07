비트코인 연계 블록체인, 4천300억 원 상당 비트코인 해킹당해

▲ 리퀴드 네트워크 해킹 사고 X 게시글

가상화폐 거래소에서 사용되는 비트코인 연계 블록체인이 3억 2천만 달러(약 4천308억 원) 상당의 비트코인을 해킹당해 디지털 자산 보안에 대한 신뢰가 크게 흔들리고 있습니다.보다 신속한 거래를 위해 고안된 블록체인인 '리퀴드 네트워크'는 7일(현지시간) 엑스(X)에 올린 게시글에서 "'리퀴드 연합' 지갑에 보관 중인 4천200개 비트코인 중 약 4천 개가 도난당했다"고 공개했습니다.리퀴드 네트워크는 "범인이 네트워크의 취약성을 발견한 뒤 자금을 옮기고 수수료를 받은 뒤 돌려주는 이른바 '화이트햇 해커'를 자처하고 있다"고 전했습니다.이 회사는 "이용자들에게 불편을 드려 죄송하다"고 사과하고 모든 새로운 거래를 중단했습니다.이어 "정상적인 네트워크 활동이 복구되도록 회원사들이 문제 해결에 적극 협력하고 있다"고 전했습니다.리퀴드 네트워크는 암호학자에서 비트코인 열성 지지자로 변신한 아담 백이 공동 창업한 블록체인 기술 기업 블록스트림에 의해 2018년 출범했습니다.현재 80개 이상의 거래소, 인프라 기업, 자산운용사들이 참여하는 연합 형태로 운영되고 있습니다.비트코인 메인 블록체인이 네트워크 정체로 인해 거래가 늦어지고 수수료가 비싸다는 문제를 해소하기 위해 리퀴드 네트워크는 실제 비트코인을 묶어두는 대신 리퀴드 비트코인(L-BTC)을 발행해 신속한 거래를 가능하도록 합니다.BTSE를 비롯해 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더를 모회사로 둔 비트파이넥스 등도 리퀴드 네트워크를 이용합니다.이달에 문을 닫는다고 발표한 비트멕스 또한 리퀴드 네트워크를 이용하는 회삽니다.리퀴드 네트워크는 게시글에서 "자금이 네트워크 이체를 관장하는 결제 플랫폼 '사이드스왑'을 통해 인출됐으나 개인 키가 유출되지는 않았다"고 밝혔습니다.사이버보안 기술 회사 페일세이프의 아네린 플린 최고경영자는 7일(현지시간) 블룸버그 통신에 "초기 조사결과, L-BTC를 임의로 발행하는 버그로 보인다"며 "예치 자산의 약 95%가 유출되고 네트워크가 중단된 이번 사건은 리퀴드 네트워크의 검증과 자산 보관 방식의 치명적인 취약점을 보여준 것"이라고 말했습니다.앞서 지난주에는 크립토닷컵과 연계된 디지털 자산 대출 플랫폼에서 600만 달러가 인출됐으며, 지난달에는 유명 오프라인 비트코인 지갑인 콜드카드가 해킹당하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)