파주 카페 냉동창고에 꽁꽁 언 시신…실종된 여성이었다

▲ 얼어붙은 60대 여성 시신이 발견된 파주의 한 카페 모습. 내부 사정으로 인해 휴무한다는 안내가 붙어있다.

경기 파주시의 한 카페 냉동창고에서 60대 여성의 시신이 얼어붙은 채 발견돼 경찰이 수사하고 있습니다.경찰은 피의자로 30대 카페 사장을 검거해 구속 상태로 조사하고 있습니다.지난 4일 오전 0시쯤 서울에서 60대 여성 A 씨에 대한 실종 신고가 접수됐습니다.A 씨의 휴대전화 위치 등을 토대로 행방을 추적한 경찰은 같은 날 오후 2시쯤 파주시 문산읍에 있는 카페 냉동창고에서 A 씨의 시신을 발견했습니다.경찰은 실종 당시 피해자와 함께 있던 해당 카페 사장 30대 남성 B 씨를 피의자로 특정했습니다.B 씨는 시신이 발견된 시각과 비슷한 시간에 서울 영등포에서 검거됐습니다.경찰은 이후 B 씨에 대해 피유인자 살해 혐의로 구속영장을 신청했습니다.의정부지법 고양지원은 어제(6일) 영장을 발부했습니다.A 씨와 B 씨는 지난 3일 해당 카페에서 처음 만난 것으로 알려졌습니다.A 씨는 상품권을 매매해 현금화하는 속칭 '상품권깡' 일도 하는 B 씨와 상품권 관련 이야기를 하기 위해 만났습니다.두 사람은 이전에 알고 지낸 사이는 아닌 것으로 파악됐습니다.경찰은 B 씨가 A 씨에게 "상품권이 창고에 있다"고 말하며 해당 냉동창고로 데리고 들어간 정황을 포착해 수사하고 있습니다.A 씨의 시신은 얼어붙은 채 발견돼 냉동창고에 상당 시간 방치된 것으로 보입니다.냉동창고는 가로로 긴 30여㎡ 규모의 컨테이너 형태 구조물입니다.B 씨의 카페 본건물 바로 옆에 있는 것으로 조사됐습니다.다만 B 씨가 냉동창고에서 A 씨를 살해한 뒤 방치했는지, 살아있는 A 씨를 냉동창고에 가둬 숨지게 했는지는 아직 확인되지 않았습니다.경찰은 구체적인 사인과 범행 경위를 부검 등을 통해 추가로 확인해야 한다는 입장입니다.해당 카페는 파주 외부에서도 손님이 많이 찾을 정도로 유명한 곳으로 알려졌습니다.B 씨는 지난 3일부터 직원들에게 출근하지 말라고 하고 카페 문을 닫은 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)