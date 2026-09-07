'흔들림 없는' 태극궁사들은 이렇게 탄생한 겁니다…야구장 소음 훈련 현장

아이치·나고야 아시안게임 개막을 2주 앞둔 한국 양궁 대표팀이 지난 5일 광주 KIA 챔피언스필드를 찾았습니다.



관중 함성과 마스코트들의 방해 속에서도 흔들림 없이 활시위를 당기며 실전 같은 소음 적응 훈련을 소화했습니다.



파리 올림픽에서 전 종목을 석권했던 리커브 대표팀은 이번 대회에서도 5개 전 종목 금메달에 도전합니다.



'지구 최강' 태극 궁사들의 야구장 특별훈련 현장을 〈스포츠머그〉가 담았습니다.



(취재 : 서대원, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 유동혁, 제작 : 스포츠취재부)