민주당, 김승원 '네거티브 전담 대응팀' 구성…국힘 공세 총력 엄호 태세

▲ 악수하는 김승원·한동훈

민주당이 '신약 임상시험 승인 청탁' 의혹 등이 제기된 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 전담 대응팀을 꾸립니다.국민의힘, 무소속 한동훈 의원 등 보수 야권의 김 후보자에 대한 공세 수위가 높아지며 당 차원의 총력 대응이 필요하다는 판단입니다.박성준 수석대변인은 오늘(7일) 비공개 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "김 후보자에 대한 네거티브에 당에서 적극 대응할 필요가 있다"며 이같이 밝혔습니다.대응팀에는 한민수·전용기 최고위원과 조계원 대변인, 법사위원인 김동아 의원 등이 참여합니다.박 수석대변인은 "김 후보자의 개인적 대응과 관련해 후보자가 신속 대응해야 한다는 말씀이 (최고위에서) 있었다, 후보자의 준비팀에서 역할이 있는 것"이라며 "(당에는) 전담 대응팀이 꾸려져서 네거티브에 대응한다고 보면 되겠다"고 설명했습니다.보수 야권의 비판을 놓고는 '견강부회'라며 엄호에 나섰습니다.특히 관련 의혹을 제기한 무소속 한동훈 의원을 두고는 녹취 입수 경위 등을 따져 물으며 역공했습니다.법사위 여당 간사인 김의겸 의원은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "윤석열 정부, 한동훈 장관 때 혈안이 돼 탈탈 털었던 사건인데 그보다 더 혹독한 검증이 있을 수 있겠나"며 "한동훈 사단이 이미 미리 검증해준 사건"이라고 평가했습니다.그러면서 한 의원을 겨냥해 "발췌·왜곡·편집으로 사건을 '선데이서울'로 만들어 버리고 있다"며 "수사 기록을 오려내서 가위로 오려내서 편집하는 솜씨를 보고 혀를 차며 '조선제일가위'라는 새 별명을 붙여주고 싶다"고 비판했습니다.법사위원인 박지원 의원도 "윤석열·한동훈 검찰 15명이 3년간 김 후보자를 조사했다, 만약 잘못이 있으면 감옥으로 보내지 기소유예하겠나"라며 "왜 기소유예 처분을 했으며, 한 의원은 녹취록을 어디서 구했는가부터 밝혀야 한다"고 지적했습니다.다만 비례대표 의원 겸직, 당 사유화 논란 등으로 비판받는 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두곤 "국민 눈높이에 맞게 잘 판단해야 한다"라며 선을 그었습니다.성평등가족위원회 여당 간사인 이수진 의원은 KBS라디오 '전격시사'에 출연해 "청문회가 속히 잡혀 소신에 대해 검증을 할 수 있는 기회가 필요하다"면서도 "국민 눈높이에 맞아야 되고 높은 도덕성과 정치적 책임을 요하는 자리다 보니, 쏟아지고 있는 의혹들이 좀 많다"고 말했습니다.박 의원도 "모든 공직은 아무리 자기가 옳다고 생각해도, 국민이 옳다고 생각하지 않으면 할 수 없는 것"이라며 "청문회를 해 봐야 알겠지만 (용 후보자가) 견디기 어려울 것 같다"고 예상했습니다.(사진=연합뉴스)