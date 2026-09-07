[날씨] 풀잎에 이슬 맺히는 '백로'…일교차 유의

오늘(7일)은 절기 백로입니다.



백로는 흰 이슬이라는 뜻인데요.



밤에 기온이 떨어지면서 풀잎에 이슬이 맺히는 데서 유래됐다고 합니다.



그만큼 이제 아침, 저녁으로는 선선한 가을이 느껴집니다.



그래도 아직까지 낮에는 덥습니다.



서울의 낮 최고 기온 29도, 순천은 31도까지 오르겠습니다.



크게 벌어지는 일교차에 환절기 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



한편 태풍 크로바는 열대 저압부로 약화됐습니다.



이 영향으로 제주 해상과 남해상, 그리고 동해상에서는 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



전국 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



외출하실 때는 양산이나 모자 등으로 자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.



내일 늦은 오후 다시 동해안 지역에 비가 시작돼 수요일 오후까지 비가 길게 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)