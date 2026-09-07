31돌 부산국제영화제, 올해도 역대급

<앵커>



지난해 30주년을 맞아 큰 관심을 모았던 부산국제영화제가 올해도 대박 흥행을 예고했습니다. 부산이 해외에서도 주목하는 도시가 된 만큼 세계적 위상 또한 한층 높아질 전망입니다.



KNN 조진욱 기자입니다.



<기자>



30주년을 맞아 어느 때보다 성대하게 진행된 지난해 부산국제영화제.



이란 영화의 거장 자파르 파나히와 명배우 줄리엣 비노쉬 등 세계 영화사에 한 획을 그은 인물들이 대거 부산을 찾았습니다.



첫 도입한 경쟁 어워드까지 여러 흥행요소에 힘입어, 17만 명 이상이 찾을 정도로 성공한 영화제로 남았습니다.



올해 영화제도 대박 흥행을 예고하고 있습니다.



김혜자, 조인성, 유해진 등 국내 유명배우들은 물론 아시아 배우 최초로 아카데미 여우주연상을 받은 양자경 등 국내외 거물급 배우들이 레드카펫을 장식합니다.



[정한석/부산국제영화제 집행위원장 : 글로벌한 위상이 여러분들 알고 계신 것처럼 도약했다 30회를 지나면서 훨씬 더 두툼해졌다. 한국 영화 활황을 위해서 중대한 국면이 되길 저희 또한 희망합니다.]



높아진 비프의 위상도 확인할 수 있습니다.



국제영화제작자연맹이 선정한 세계 최상위 영화제 'A-리스트' 등급에 선정됐고, 부산에서 경쟁 부문 1위를 차지하면 미국 아카데미까지 자동 출품됩니다.



[박광수/부산국제영화제 이사장 : 그전에는 4대 영화제니 5대 영화제니 이런 부분이 언론에 나온 걸 봤었는데 전 세계 영화제에서 공식적으로 평가받은 건 이번이 처음입니다. 어떻게 독창적인 영화제로 나아갈 수 있을까 (고민하겠습니다.)]



올해 상영작은 315편, 지난해와 달리 넷플릭스 같은 OTT 비중이 줄었고 대신 애니메이션 출품작이 늘었습니다.



두 해 째를 맞은 경쟁부문의 내실을 다지는 데도 집중하고 있습니다.



세계적 반열에 오른 부산국제영화제가 회복세를 보이는 국내 영화산업의 발판이 될 수 있을지, 다음 달 6일 이곳 부산으로 영화인들의 관심이 집중되고 있습니다.



(영상취재 : 오원석 KNN)



KNN 조진욱