"인제 신남" SNS 효과…자치단체도 사활

<앵커>



SNS 전성시대라고 불러도 될 정도로 사회관계서비스망의 영향이 확대되고 있습니다. 최근에는 인제군 등 일선 자치단체도 SNS를 적극 활용해 홍보와 소통에 나서 눈길을 끕니다.



G1 방송 김이곤 기자입니다.



<기자>



인제군 공식 유튜브 채널입니다.



대학생 장학금 500만 원 지원 정책부터,



[큰 금액을 주시다니 역시나 인제답습니다.]



'인제 신남' 지명 홍보 영상으로 가득합니다.



[인제 신남 엄청 뜨는 거 아시죠?]



특히 '인제 신남' 지명을 활용한 콘텐츠는 SNS에서 큰 호응을 얻으며, 지역 상권과 거리 곳곳에서 인기입니다.



[김종근/인제군청 홍보계장 : 굿즈 판매량이나 관광객 증가율을 보면 이런 홍보가 있음으로 인해서 확실히 더 사람들이 많이 인제에 관심을 갖고 찾아오게 되는 것을 알 수 있었습니다.]



SNS 마케팅이 실제 지역 방문과 소비로 이어지는 효과가 확인되면서 인제군은 관련 사업을 확대하고 있습니다.



직원 대상 SNS 역량 강화 교육을 열고, 유명 유튜버와 협업해 주요 정책 정보를 영상으로 제작합니다.



다른 지자체들도 SNS에 사활을 걸었습니다.



강원자치도 공식 인스타그램 구독자는 4만 7천 명을 넘어섰고, 시·군마다 전담팀을 구성해 자체 콘텐츠를 생산합니다.



가용 자원을 총 동원해 지역과 정책을 알리자는 취지입니다.



[전영재/한림대 미디어스쿨 겸임교수 : 관광객들에게는 그 지역을 가고 싶어하는 훌륭한 홍보 수단이 되고 있습니다. 요즘 젊은 세대들은 짧은 영상을 좋아하기 때문에 이런 것들을 좀 적극 활용할 필요가 있다고 생각을 합니다.]



SNS가 지자체의 핵심 홍보 수단으로 자리 잡으면서, 관광객 한 명이라도 더 모으기 위한 지자체 간 콘텐츠 경쟁은 한층 치열해지고 있습니다.



(영상취재 : 박종현 G1, 화면출처 : 유튜브 인제군·유튜브 김선태)



G1 김이곤