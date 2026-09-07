취임 후 첫 교섭단체 연설…"개헌, 국민 원하는 선까지"

<앵커>



오늘(7일)부터 국회에서는 교섭단체 대표 연설이 진행됩니다. 첫 순서로 나선 민주당 김민석 대표는 5.18 정신 등의 헌법 전문 수록을 시작으로, 권력구조 개편은 국민이 원하는 선까지 추진하겠다고 밝혔습니다. 협치를 위해 여야 의원들이 본회의장에서 섞여 앉자는 제안도 내놨습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



취임 후 처음으로 국회 교섭단체 대표 연설에 나선 김민석 민주당 대표.



시대 변화와 국민 요구를 반영해 '현실 가능한 개헌'을 추진하겠다고 밝혔습니다.



[김민석/민주당 대표 : 5.18, 부마항쟁 등의 헌법 전문 수록은 개헌의 출발이고, 권력구조 개편은 국민이 원하는 선까지 가면 될 것입니다.]



국민의힘을 향해서는 김영삼 전 대통령의 역사적 계승자인지 선택해야 한다며 개헌 동참을 촉구했습니다.



정치개혁 방안으로는 교섭단체 구성 요건 완화를 본격적으로 논의하고, 여야 청년위원장이 정부의 청년정책 회의에 함께 참석하는 방안을 추진하겠다고 밝혔는데, 여야 의원들이 국회 본회의장에서 당별로 나뉘어 앉는 대신, 가나다순으로 섞여 앉자는 제안도 내놨습니다.



[김민석/민주당 대표 : 본회의장 한 군데쯤 이당 저당 섞어 앉아 서로 맞장구도 치고, 서로 자기 당 의원 흉도 보고, 함께 진지해지는 것도 해볼 만하지 않습니까?]



김 대표는 검찰 개혁에 이어 경찰 개혁도 추진하겠다고 밝혔습니다.



사건 무단 종결과 증거 은닉·조작, 수사정보 유출 등을 근절하고, 외부 감사와 부실 수사에 대한 법적 책임을 강화하겠다는 설명입니다.



[김민석/민주당 대표 : 강력범죄와 사회적 약자 대상 범죄 등에 대한 수사에 한 치의 소홀함이 없도록 모든 제도적 수단을 강구하겠습니다.]



부동산 문제와 관련해서는 3기 신도시를 2030년까지 체감할 수 있도록 속도감 있게 추진하고, 야당과 서울시가 참여하는 주거정책 협의체 구성도 제안했습니다.



외교·안보 분야에서는 북미 간 '북핵 선 동결, 후 해결' 방식이 채택될 가능성에 대비해 독자적 안보 역량을 강화해야 한다고 강조했습니다.



(영상편집 : 오영택)