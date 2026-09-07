'쿠바 특급' 채프먼, 역대 9번째 MLB 통산 400세이브 달성

▲ 보스턴 레드삭스 아롤디스 채프먼

보스턴 레드삭스의 쿠바 출신 마무리 투수 아롤디스 채프먼(38)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 400세이브를 수확했습니다.채프먼은 7일(한국시간) 미국 메릴랜드주 볼티모어의 오리올 파크 앳 캠던 야즈에서 열린 볼티모어 오리올스와의 방문 경기에 3-1로 앞선 9회 등판해 삼진 2개를 솎아내며 1이닝을 실점 없이 막아 승리를 지켰습니다.시즌 33세이브째를 올린 채프먼은 MLB 역대 마무리 투수 9번째로 400세이브를 달성했습니다.현역 투수 중에서는 켄리 잰슨(디트로이트 타이거스·493세이브), 크레이그 킴브럴(캔자스시티 로열스·441세이브)에 이어 세 번째입니다.또 왼손 구원 투수로는 존 프랑코(424세이브), 빌리 와그너(422세이브) 다음으로 채프먼이 400세이브에 도달했습니다.통산 세이브 1위는 652세이브를 남긴 마리아노 리베라입니다.2010년 신시내티 레즈에서 빅리그에 데뷔해 이듬해 첫 번째 세이브를 거둔 이래 2012년부터 본격적인 마무리 투수로 활약한 채프먼은 이후 시카고 컵스(2016년), 뉴욕 양키스(2016∼2022년), 캔자스시티·텍사스 레인저스(이상 2023년), 피츠버그 파이리츠(2024년)를 거쳐 2025년부터 보스턴에서 뛰고 있습니다.2012∼2013년 2년 연속 38세이브씩 수확해 정상급 마무리 투수로 발돋움했습니다.보스턴 유니폼을 입고 부활해 올해까지 한 시즌 30세이브 이상을 10차례나 달성했습니다.(사진=게티이미지)