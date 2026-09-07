[자막뉴스] 생방송 중 일반인 기절시키고…"한숨 재워라" 결국 '마비 증상'까지

폭력조직원 출신인 격투기 선수가 유튜브 방송 중 일반인 출연자의 목을 졸라 기절하게 한 뒤 방치해 경찰이 수사에 나섰습니다.



인천 서부경찰서는 상해 혐의로 격투기 선수인 36살 A 씨를 수사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 어제(6일) 새벽 4시쯤 인천시 서구 청라동 오피스텔에서 20대 남성 B 씨의 목을 이른바 '길로틴 초크' 기술로 졸라 기절하게 했습니다.



당시 B 씨는 머리 뒷부분을 바닥에 강하게 부딪힌 뒤 의식을 잃었지만, A씨는 양쪽 뺨을 손으로 때린 뒤 "한숨 재워라"라고 말하고 방치했습니다.



A 씨의 폭행 장면은 유튜브 라이브 방송으로 고스란히 송출됐는데, 누리꾼들은 "119 불러야 하는 거 아니냐", "선수가 일반인에게 기술을 걸면 안 된다" 등 글을 올렸습니다.



해당 영상을 접한 경찰은 수사에 착수해 A 씨를 입건하고 피해자 측과 접촉하면서 추가 조사를 이어갈 방침입니다.



B 씨는 현재 병원에서 입원 치료를 받고 있는데 신체 일부 마비 증상을 보인 것으로 파악됐습니다.



B 씨는 해당 유튜브 방송 시청자로 유튜버와 연락하던 중 해당 오피스텔에 찾아가게 된 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 앞서 경찰이 관리하는 폭력조직 소속이었으나 현재는 관리 대상에서 해제된 상태인 것으로 알려졌습니다.



경찰은 "피해자 상태를 보면서 수사를 진행할 계획"이라며 "유튜브 방송 당시 주변에 있던 사람들의 범행 공모 여부도 확인할 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)