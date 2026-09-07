인천 소래포구축제 다음 달 2일 개막…생태체험·문화행사 풍성

▲ 소래포구 축제 현장

인천 남동구가 주최하는 소래포구축제가 다음 달 2일부터 사흘 동안 소래포구 일대에서 개최됩니다.이번 축제는 소래포구 해오름광장과 소래포구 관광벨트 일대에서 '소래에서 놀래'라는 주제로 열립니다.행사 첫날에는 수산물 음식 경연대회와 소래바다 퍼레이드, 만선 뮤지컬 등에 이어 가수 크라잉넛의 축하 공연과 해상 불꽃 쇼가 펼쳐집니다.둘째 날에는 시민 밴드 페스티벌과 소래왕 선발대회 왕중왕 콘서트, 소래 수산물 경매, 버블 DJ 파티, 청소년 케이팝 댄스 페스티벌 등 다양한 문화 행사가 이어집니다.마지막 날에는 소래 예술인 콘서트와 시민 합창 페스티벌, 꿈의 서커스, 가수 백지영의 폐막 축하 공연, 해상 불꽃 쇼가 행사 대미를 장식합니다.축제 기간 중 체험공간 등에서는 어린이 무료 생태체험을 운영하고, 남동산단 화장품 기업들이 K-뷰티 특화 공간도 선보입니다.관람객들은 소래포구 일대 명소와 소래습지생태공원을 걷는 '소래 플로깅 스탬프 투어'에도 참여할 수 있습니다.이병래 남동구청장은 "소래포구 축제는 주민이 함께 만들어가는 참여형 축제"라며 "소래포구의 다양한 자원을 활용해 누구나 즐길 수 있는 축제를 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=인천시 남동구 제공, 연합뉴스)