위버스 개인정보 42만건 유출…"내부식별정보 피해"

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▲ 위버스 컴퍼니 개인정보유출 공지문

하이브의 팬 플랫폼 위버스에서 42만여 건의 개인정보가 유출된 사실이 확인됐습니다.위버스를 운영하는 위버스컴퍼니는 지난 6일 밤 양주일 대표이사 명의의 공지를 통해 계정 ID 기준 42만 2천584 건의 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다.양 대표는 최근 서비스 보안 취약점에 대한 외부 제보를 접수해 점검을 진행한 결과 일부 고객의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다면서 사과했습니다.이번 공지에 따르면 유출된 개인정보는 내부식별정보로, 이용자 가입 시 내부적으로 사용자 식별을 위해 생성되는 내부 번호값입니다.양 대표는 "유출된 내부식별정보는 이름, 연락처 등 개인을 직접 식별하는 정보가 아닌, 위버스컴퍼니 내부 시스템에서만 사용되는 식별 값으로 외부에서는 사용할 수 없다"며 "해당 정보 항목만으로는 결제 위조나 부정 이체 등이 발생하기 어렵다"고 해명했습니다.내부식별정보 외에도 구매타입(결제 수단), 구매PG(결제대행업체)명, 통화 형태, 구매 금액, 취소 금액, 구매 일시, 구매 상태, 환불 일시 등이 함께 유출됐습니다.이러한 정보들은 일반 정보 항목으로 개인 정보에는 해당하지 않습니다.이에 따라 위버스는 결제정보처리 API(응용프로그램 인터페이스)에 접근제어를 강화하고 내부 식별자 정보를 제거하여 외부로 정보가 노출되지 않도록 보안을 강화했으며 지난 4일에는 KISA(한국인터넷진흥원)에 해당 점검 결과와 대응 현황을 신고했다고 양 대표는 밝혔습니다.유출 대상에 해당하는 고객에게는 관계 법령이 정한 기준에 따라 별도의 유출 사실을 안내하는 절차를 진행했다고 밝혔습니다.향후 개선 사항과 추가 조치에 대해선 "앞으로 외부 노출 API (응용 프로그램 인터페이스)를 전수 조사해 접근 제어 강화와 노출정보 최소화를 진행하고 배포 프로세스에 대한 보안 모니터링의 민감도를 강화해 유사한 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 설명했습니다.또한 "비정상적인 공격으로 개인정보에 불법으로 접근한 외부 행위자에게는 관련한 개인정보의 회수를 요청한 상태"라며 "이번 피해 사실에 대해서는 법적 책임을 물을 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=위버스컴퍼니 제공, 연합뉴스)