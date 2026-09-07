임영웅 "영웅시대와 함께 한 10년 참 소중했다"…3일 간 고양콘서트 성료

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가수 임영웅이 3일 동안 약 9만 5000명을 고양종합운동장으로 불러 모았다.지난 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장 주 경기장에서 열린 임영웅의 2026 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'은데뷔 10주년을 기념해 지난 10년간 팬들의 사랑 속에 성장한 임영웅의 모습을 담은 VCR로 공연의 막이 올랐다.리메이크된 데뷔곡 '미워요'와 '사랑은 늘 도망가', '모래 알갱이'로 오프닝 무대를 꾸민 임영웅은 "영웅시대 소리 질러. 준비한 게 많으니 즐겁게 즐기셨으면 좋겠다"며 인사를 건넸다.이어 '순간을 영원처럼', '무지개', '사랑해 진짜', '계단 말고 엘리베이터' 등 꾸준히 사랑받는 곡들로 다채로운 무대를 채웠다. 워터스크린, 이동차를 통한 관객과의 근접 무대, 턴테이블 리프트 등 다양한 무대 연출이 더해지며 볼거리를 더했다.오는 8일 발매되는 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'의 수록곡 'Baila', 타이틀곡 '또또', 'New York', '부디 행복해질 것' 등도 이날 최초 공개돼 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 배우 현봉식, 윤병희, 개그우먼 홍윤화가 함께한 VCR '미식천하'도 웃음을 안겼고, 밴드 연주와 경복대학교 합창단의 코러스, 안무팀의 에너지도 무대를 풍성하게 했다.공연의 하이라이트는 대규모 불꽃놀이와 임영웅의 내레이션이 어우러진 드론쇼였다. 빛으로 표현된 영웅시대와 그 빛을 찾은 임영웅의 이야기가 드론으로 펼쳐지며 '나의 사랑 나의 영웅시대'라는 문구가 하늘을 수놓아 관객들에게 깊은 여운을 남겼다.이후 '온기', '비가 와서', 리메이크된 'A bientot', 'ULSSIGU', '보금자리' 등으로 무대를 이어간 임영웅은 팬들의 앙코르 요청에 다시 무대에 올라 24명의 풍물놀이패와 함께 '모이세'로 압도적인 앙코르 무대를 선사했다.임영웅은 "영웅시대와 함께였던 10년이 참 소중하고 감사했다. 앞으로의 10년도 함께하고 싶고, 오래오래 열심히 노래하겠다"고 소감을 전했다. 이번 콘서트를 포함해 임영웅은 2022년부터 현재까지 역대 공연 누적 관객 수 약 100만 명을 기록했다.한편 임영웅의 'IM HERO 10'은 9월 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 임영웅이 작사·작곡에 참여한 타이틀곡 '또또'의 뮤직비디오는 이보다 앞선 9월 7일 오후 6시 16분 공개된다.사진=물고기뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)