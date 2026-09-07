MC몽, 김민종 도박 폭로 4달 만에 뒤늦은 사과…"오해 불러일으켜 죄송"

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가수 MC몽(본명 신동현)이 배우 겸 가수 김민종에게 직접 사과했고, 김민종이 이를 받아들이면서 넉 달간 이어진 도박설 논란이 마무리됐다.MC몽은 지난 5일 개인 라이브 방송을 통해 김민종을 직접 만나 오해를 풀었다고 밝혔다. 그는 "민종이 형님에 대한 오해를 불러일으키게 한 점 다시 한번 사과드린다"며 "김민종 선배님을 언급한 것 자체가 제 잘못이다. 이후 어떤 기사가 나오든 모두 받아들이겠다"고 말했다. 이어 "김민종 선배님의 도박 오해는 오늘 둘이서 잘 풀었고, 형님이 저를 따뜻하게 안아주셨다"고 전했다.이번 논란은 지난 5월 18일 MC몽이 개인 생방송에서 연예계 불법 도박 모임 의혹을 제기하며 김민종의 실명을 지목하면서 시작됐다. 김민종 측은 즉각 사실무근이라고 밝혔지만, 논란은 실질적인 피해로 이어졌다. 미국 현지 로케이션 할리우드 신작 영화에서 하차했고, 논의 중이던 광고 계약 2편도 중단됐다.김민종은 곧바로 "사실이 아니"라고 반박한 뒤 침묵을 이어가다, 지난 1일 법률대리인을 통해 MC몽을 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 정식 고소했다.김민종 측은 당시 "해당 주장이 언론과 온라인을 통해 확산되면서 1988년 데뷔 이후 약 38년간 쌓아온 명예와 신뢰가 심각하게 훼손됐다"며 "수사 절차에 성실히 협조하여 사실관계를 밝히고, 민사상 손해배상 청구를 포함한 필요한 법적 조치를 순차적으로 진행할 예정"이라고 밝힌 바 있다.고소 직후 별다른 반응을 보이지 않던 MC몽은 나흘 만인 지난 5일 태도를 바꿔 사과했다.앞서 지난달 18일에는 연예기자 출신 유튜버 이진호가 차가원 원헌드레드레이블 대표로 추정되는 인물의 녹취를 공개하며 반전 국면이 만들어졌다.녹취에서 해당 인물은 "김민종은 비지터였기 때문에 기록 자체가 없다"고 말했고, 김민종이 칩을 만져 제재를 받았다는 지적에는 "칩을 만지지 않았다고 한다. 그 직원이 딜러와 다이렉트로 얘기해줬다. 차준영 옆에서만 앉아 있었다"고 답한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)