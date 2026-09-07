9월에 가장 많이 당한다…피해 없으려면?

<앵커>



뱀한테 물리거나 벌에 쏘이는 건수가 가장 많은 달이 바로 지금 9월입니다.



등산 가시거나 추석에 산소 가시는 분들 많을 텐데, 장선이 기자가 잘 피해가는 요령들을 설명해드립니다.



<기자>



충북 월악산국립공원.



등산로에서 몇 걸음 안 떨어진 산소 주변입니다.



풀 사이로 뱀이 모습을 드러냅니다.



카메라를 가까이 대자 머리를 곧추세우고 그대로 돌진합니다.



국내 물림 사고가 가장 많은 '쇠살모사', 독이 없는 것으로 잘못 알려진 '유혈목이' 모두 이 일대에서 서식하는 독사들입니다.



9월을 포함한 가을에 특히 위험합니다.



[송재영/국립공원공단 선임연구위원 : 8~9월 정도 되면 어미 뱀이 몸에 새끼를 가지고 있거든요. 9~10월 되면 출산을 합니다. 그래서 뱀 자체가 민감해지는 경우가 있고, 가을이 되면 동면하기 위해서 활동성이 증가합니다.]



숫자로도 확인됩니다.



최근 5년 뱀에 물려 119에 실려 간 사람은 4천2백여 명, 이 가운데 9월이 886명으로 가장 많았습니다.



물리면 길게는 한 달까지 치료를 받아야 하고 목숨을 잃을 수도 있습니다.



더위가 남은 지금은 그늘진 숲 속에서 뱀을 마주치기 쉬운데 육안으로 가려내기가 쉽지 않습니다.



뱀은 시각과 청각이 둔합니다.



대신 땅의 진동은 느낍니다.



그래서 풀숲에 들어갈 때는 이렇게 두드려서 뱀이 피할 시간을 주는 것이 좋습니다.



산 근처 집을 찾아가 봤습니다.



처마 밑에 말벌 집이 만들어졌습니다.



벌에 쏘이는 사고도 야외 활동이 늘어나는 이맘때 집중됩니다.



지난해 9월 한 달에만 2천1백여 명이 벌에 쏘여 병원으로 옮겨졌습니다.



하루 70명 꼴입니다.



[홍종태/제천 송계3리 이장 : 장수말벌은 산소 주변에 많습니다. 묘지를 조성해서 토사가 단단하지 않고 연하니까, 그 주변에서 장수말벌이 많이 서식합니다.]



말벌은 건드리지 않아도 진동과 인기척만으로 공격합니다.



벌떼가 공격해 온다면 엎드리지 말고 일단 멀리 벗어나야 합니다.



최소 20미터 이상 거리를 벌려야 합니다.



전문가들은 벌초에 앞서 묘지 주변을 5분~10분 정도 살펴볼 것을 권고합니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김윤성)