자진해서 "내 산을 보호구역으로"…사유림을 왜?

<앵커>



"산림유전자원 보호구역"은 산림 생태계를 보전하기 위해 국가가 지정해 엄격히 관리하는 곳입니다. 그만큼 개발이 제한돼 재산권 행사가 어려운데요. 자신의 사유림을 보호구역으로 묶어달라고 직접 나선 산주가 있습니다.



조재근 기자입니다.



<기자>



멸종 위기 야생생물 2급인 담비 한 마리가 바위에 영역을 표시한 뒤 사라집니다.



저녁이 되면 또 다른 멸종 위기 동물인 삵이 활동을 시작합니다.



담비가 놀다가 밤이 되면 천연기념물 하늘다람쥐가 나타나는 곳.



평창 운두령 부근인데, 지난해 12월부터 3차례에 걸쳐 이 일대 198ha가 산림유전자원보호구역으로 지정됐습니다.



자생 식물이 300종이 넘습니다.



이 가운데 51.5ha는 사유림으로 종교 법인을 제외하면 산림유전자원보호구역으로 일반인의 사유림이 지정된 최초의 사례입니다.



개발과 임산물 채취가 제한돼 재산권 행사가 사실상 어렵게 됐지만 산 소유주는 자발적으로 지정을 요청했습니다.



[심정진 대표/농업회사법인 초록원(주) : 생태 보전이나 이런 거를 위해서 일을 하려고 했던 거고 그 부분에서는 변함이 없으니까 이렇게 (보호구역으로) 지정이 됨으로 해서 잘만 하면 조금 더 체계적으로 일을, 조금 더 효과적으로….]



특히 인근의 보호구역과 연결되면서 커다란 생태 축이 완성됐습니다.



[정수영/산림청 국립수목원 연구사 : 점 형태로 존재했던 보호지역을 하나의 보호지역으로 연결했다는 게 큰 의미가 되겠고요. 동식물이 하나의 연계성을 갖고 서로 교류할 수 있는 그런 공간들을 우리가 마련해 주었다라는….]



[이다솜/녹색연합 자연생태팀장 : 우리나라 국유림 면적이 26% 정도인데요, 이렇게 국유림이 적고 사유림이 많은 상황에서 이번 지정 건이 긍정적인 출발점이 될 수 있다고.]



기후변화와 생물 다양성 위기의 시대에 평범하지만 실천하는 한 개인의 선택이 미래를 위한 의미 있는 선례를 만들고 있습니다.



(영상취재 : 김대철)