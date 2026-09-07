한동훈 "과장선에서 막혀? 알았어…영장판사는 단짝" 김승원 녹취공개

▲ 김승원, 한동훈

무소속 한동훈 의원은 6일 김승원 법무부 장관 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 사건에 연루된 브로커 양 모 씨와 한 통화 내용을 공개하며 '청탁 문자'를 주고받기 전부터 "노골적 불법적 통화들이 있었다"고 밝혔습니다.한 의원은 이날 페이스북을 통해 "양 씨나 김 후보자 측에서 마치 언론에 청탁 문자 두 번이 전부라고 하는 것 같은데, 거짓말"이라며 관련 녹취록을 공개했습니다.녹취록에 따르면 2021년 10월 12일 1차 통화에서 김 후보자는 양 씨에게 "직접 챙겨보라고 내가 얘기 한번 해볼게. 무슨 처 어디야? 어디, 과가 혹시. 아, 뭐 식약처장 알 테니까. 그럼 그렇게 3상 허가를 빨리 내서 어쨌건 결과를 봐야 할 거 아니냐. 그런 식으로 직접 처장님이 챙겨봐달라고, 보고해달라고 할게"라고 말했습니다.김 후보자는 2차 통화에서는 "내가 말씀을 드렸고 일단 확인해서 나에게 보고해준다고 하니까 한번 기다려보시고 처장께서는 모든 가용화 인력을 배치해서 진행을 빨리하는 거를 돕고 있다, 이렇게 원칙적인 이야기를 하네"라고 언급했습니다.이에 양 씨는 "맞아요. 그래서 오늘 자료 주려고 했는데 또 다른 담당자가 오늘 주지 말라고 이게 담당자끼리 책임 회피인데 조금 이슈 사항이니까 담당자들이 연락은 오는데 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 해요"라고 토로했습니다.그러자 김 후보자는 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 답했습니다.한 의원은 "2021년 10월 12일 당일에만도 김 후보자와 양 씨, 김강립 식약처장 사이에 청탁 문자 주고받기 전에 이런 노골적 불법적 통화들이 있었다"고 설명했습니다.그러면서 "김 후보자의 로비를 받은 김 처장은 제가 좀 전에 공개한 비서 고 모씨 문자메시지로 '바로 그 막혀있던 과장 김 모 씨에게' 청탁 사실을 전달한다. '로맨틱'하고 '성공적'"이라고 꼬집었습니다.한 의원이 공개한 문자 메시지는 김 처장 비서인 고 씨가 임상정책과장이었던 김 씨에게 보낸 것으로, 고 씨는 "과장님. 김승원 의원이 따로 문자를 보냈습니다. 처장님이 챙겨보되, 다음부터는 그쪽에서 이런 얘기 안 나오게끔 해달라고 하셨습니다"라고 보냈습니다.한 의원은 "실무진까지 전달된 성공한 로비였던 것"이라고 지적했습니다.한 의원은 또 코로나19가 한창이던 2021년 2월 더불어민주당 지도부가 제주를 찾아 치료제를 개발하는 업체를 격려했는데, 해당 업체 대표가 이번 의혹의 중심에 있는 인물이라는 영상을 공개하며 "'오빠 독약 로비'는 김승원 한 명의 문제가 아니다. 그래서 민주당이 '잘한 일', '공익 민원'이라며 총력전에 나서는 것"이라고 지적하기도 했습니다.또 한 의원은 김 후보 측에서 "우연히 마주쳤을 뿐"이라며 만나거나 연락하지 않았다고 입장을 밝힌 신약 임상시험 승인 청탁 사건의 영장 담당 정 모 판사와의 추가적인 만남을 시사하는 듯한 통화 내용도 공개했습니다.한 의원이 공개한 김 후보자와 양 씨 간 통화에는 김 후보자가 정 판사를 '나랑 단짝'이라고 부른 표현과 세 사람이 술자리에서 만남을 시도하는 내용이 담겼습니다.앞서 판사 출신인 김 후보자는 2021년 10월 양 씨의 청탁에 따라 김강립 당시 식품의약품안전처 처장에게 코로나19 치료제의 임상시험 승인을 요청한 혐의로 수사를 받았으나, 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자를 기소유예 처분했습니다.한편, 한 의원은 민주당이 자신의 녹취 입수 경위 등을 문제 삼고 나선 데 대해선 "세상에는 아직 공익을 위해 제보하는 의인들이 많아 있다"고 페이스북을 통해 반박했습니다.민주당 김동아 의원은 이날 한 의원에게 수사기록을 건넨 성명불상의 제공자를 고위공직자범죄수사처에 고발한다고 밝히는 등 수사기록 유출 문제를 쟁점화할 태세입니다.이에 한 의원은 "그런 겁박으로 공익을 위해 임무를 다하는 국회의원 한동훈의 입을 막지 못한다"며 "민주당이 단체로 발끈해 이럴수록 '민주당도 오빠 독약 로비 팩트는 인정한다', '민주당은 오빠 독약 로비를 옹호한다', '민주당은 다 김승원처럼 산다'는 사실을 모든 국민께 알리는 자충수가 될 것"이라고 맞받았습니다.