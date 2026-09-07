한동훈 "과장선에서 막혀? 알았어…영장판사는 단짝" 김승원 녹취공개

▲ 김승원, 한동훈
무소속 한동훈 의원은 6일 김승원 법무부 장관 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 사건에 연루된 브로커 양 모 씨와 한 통화 내용을 공개하며 '청탁 문자'를 주고받기 전부터 "노골적 불법적 통화들이 있었다"고 밝혔습니다.
한 의원은 이날 페이스북을 통해 "양 씨나 김 후보자 측에서 마치 언론에 청탁 문자 두 번이 전부라고 하는 것 같은데, 거짓말"이라며 관련 녹취록을 공개했습니다.
녹취록에 따르면 2021년 10월 12일 1차 통화에서 김 후보자는 양 씨에게 "직접 챙겨보라고 내가 얘기 한번 해볼게. 무슨 처 어디야? 어디, 과가 혹시. 아, 뭐 식약처장 알 테니까. 그럼 그렇게 3상 허가를 빨리 내서 어쨌건 결과를 봐야 할 거 아니냐. 그런 식으로 직접 처장님이 챙겨봐달라고, 보고해달라고 할게"라고 말했습니다.
김 후보자는 2차 통화에서는 "내가 말씀을 드렸고 일단 확인해서 나에게 보고해준다고 하니까 한번 기다려보시고 처장께서는 모든 가용화 인력을 배치해서 진행을 빨리하는 거를 돕고 있다, 이렇게 원칙적인 이야기를 하네"라고 언급했습니다.
이에 양 씨는 "맞아요. 그래서 오늘 자료 주려고 했는데 또 다른 담당자가 오늘 주지 말라고 이게 담당자끼리 책임 회피인데 조금 이슈 사항이니까 담당자들이 연락은 오는데 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 해요"라고 토로했습니다.
그러자 김 후보자는 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 답했습니다.
한 의원은 "2021년 10월 12일 당일에만도 김 후보자와 양 씨, 김강립 식약처장 사이에 청탁 문자 주고받기 전에 이런 노골적 불법적 통화들이 있었다"고 설명했습니다.
그러면서 "김 후보자의 로비를 받은 김 처장은 제가 좀 전에 공개한 비서 고 모씨 문자메시지로 '바로 그 막혀있던 과장 김 모 씨에게' 청탁 사실을 전달한다. '로맨틱'하고 '성공적'"이라고 꼬집었습니다.
한 의원이 공개한 문자 메시지는 김 처장 비서인 고 씨가 임상정책과장이었던 김 씨에게 보낸 것으로, 고 씨는 "과장님. 김승원 의원이 따로 문자를 보냈습니다. 처장님이 챙겨보되, 다음부터는 그쪽에서 이런 얘기 안 나오게끔 해달라고 하셨습니다"라고 보냈습니다.
한 의원은 "실무진까지 전달된 성공한 로비였던 것"이라고 지적했습니다.
한 의원은 또 코로나19가 한창이던 2021년 2월 더불어민주당 지도부가 제주를 찾아 치료제를 개발하는 업체를 격려했는데, 해당 업체 대표가 이번 의혹의 중심에 있는 인물이라는 영상을 공개하며 "'오빠 독약 로비'는 김승원 한 명의 문제가 아니다. 그래서 민주당이 '잘한 일', '공익 민원'이라며 총력전에 나서는 것"이라고 지적하기도 했습니다.
또 한 의원은 김 후보 측에서 "우연히 마주쳤을 뿐"이라며 만나거나 연락하지 않았다고 입장을 밝힌 신약 임상시험 승인 청탁 사건의 영장 담당 정 모 판사와의 추가적인 만남을 시사하는 듯한 통화 내용도 공개했습니다.
한 의원이 공개한 김 후보자와 양 씨 간 통화에는 김 후보자가 정 판사를 '나랑 단짝'이라고 부른 표현과 세 사람이 술자리에서 만남을 시도하는 내용이 담겼습니다.
앞서 판사 출신인 김 후보자는 2021년 10월 양 씨의 청탁에 따라 김강립 당시 식품의약품안전처 처장에게 코로나19 치료제의 임상시험 승인을 요청한 혐의로 수사를 받았으나, 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자를 기소유예 처분했습니다.
한편, 한 의원은 민주당이 자신의 녹취 입수 경위 등을 문제 삼고 나선 데 대해선 "세상에는 아직 공익을 위해 제보하는 의인들이 많아 있다"고 페이스북을 통해 반박했습니다.
민주당 김동아 의원은 이날 한 의원에게 수사기록을 건넨 성명불상의 제공자를 고위공직자범죄수사처에 고발한다고 밝히는 등 수사기록 유출 문제를 쟁점화할 태세입니다.
이에 한 의원은 "그런 겁박으로 공익을 위해 임무를 다하는 국회의원 한동훈의 입을 막지 못한다"며 "민주당이 단체로 발끈해 이럴수록 '민주당도 오빠 독약 로비 팩트는 인정한다', '민주당은 오빠 독약 로비를 옹호한다', '민주당은 다 김승원처럼 산다'는 사실을 모든 국민께 알리는 자충수가 될 것"이라고 맞받았습니다.
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